  5 وفيات بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة بالقليوبية

أعلنت مصادر بصحة القليوبية، تسجيل 5 وفيات من مصابي فيروس كورونا المستجد، اليوم، في مستشفيات «عزل قها، التأمين الصحي النموذجي ببنها، وبنها الجامعي».

وبحسب البيانات الخاصة بمديرية الصحة، سجل مستشفى عزل قها وفاة حالتين، وتوفيت حالة بمستشفى بنها الجامعي، فيما سجل مستشفي التأمين الصحي النموذجي وفاة حالتين.

فيما كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية عن خروج وتعافي 5 أطفال اليوم، بعد أن أثبتت مسحتين متتاليتين علي مدار يومين تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر أن المستشفي تاستقبل بالأمس 7 أطفال خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وأثبتت الاشتباه في إصابتهم كورونا، وجرى عزل ثلاثة أطفال منهم بالمستشفى، بينهم رضيع عمره 9 أشهر، وطفلين 6 سنوات، و9 سنوات، ولفت المصدر إلى حجز الأربعة الآخرين بالعزل المنزلي مع المتابعة المستمرة بفرق المتابعة المتخصصة بالمستشفى حتي تمام الشفاء.

وأكد المصدر أن الأطفال حالتهم مستقر ة ومطمئنة ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، موضحاً أن مستشفى بنها للأطفال خصص الدور الثاني لعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، ويضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.

وكانت المحافظة، سجلت 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى مساء أمس، و4 حالات من خارج المحافظة وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب بيانات المديرية سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 8 حالات إصابة جديدة، بينما سجلت 5 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: " قها، كفر شكر، شبين القناطر والعبور، وغرب شبرا الخيمة"، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى أمس عند 12538 حالة.