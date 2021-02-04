الرابطة الأوروبية: كورونا تحور أكثر من 4000 مرة.. ووفاة 15 ألف طبيب بالعالم

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن آخر الإحصائيات في إيطاليا، أثبتت أن فيروس كورونا تغير، أكثر من 4000 مرة منذ بداية انتشاره، وكثير من الشركات التي أجريت بحوث ضد النسخات الجديدة، وجدت أن عدد الأطباء الذين توفوا أمس 15 ألف طبيب في العالم، وتصدرت المكسيك والولايات المتحدة والبرازيل والهند هذه الدول، كما أثبتت أن كثير من الأطباء أصيبوا بكورونا رغم أخذهم الجرعة الثانية من كورونا.

على الجميع الاستمرار في بروتوكولات العلاج

وأضاف «عودة»، خلال اتصال عبر «سكايب»، ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، إن الجميع يجب أن يستمروا في المحافظة على النصائح والإرشادات، وتطبيق بروتوكولات العلاج، واستعمالها مع الأدوية التي أثبتت برد فعل إيجابي، مؤكدا أننا سنربح الحرب ضد كورونا دون اللقاحات، ويعد الفيروس في المرتبة الرابعة من أسباب الوفيات في إيطاليا والعالم وفقا للإصحائيات، مقارنة بالفيروسات الأخرى.

7000 طبيب في إيطاليا أصيبوا بالحساسية بسبب فايزر

ووصف الدراسة التي أعلنت عنها أكسفورد ستطبق على 800 متطوع فوق الخمسين عاما لأخذ جرعة من لقاح فايزر- بايونتيك والجرعة الثانية من استرازينيكا- أكسفورد، بـ «الخطير»، لافتا إلى أن 7000 طبيب وممرض مصابين بحساسية بسبب لقاح فايزر، لذلك إذا جرى أخذ لقاحين مختلفين لن يعرف مصدر الأعراض الجانبية.

أوروبا متحدة ألا تتحد

وأكد أنه يجب على منظمة الصحة العالمية ووكالات الأدوية الحكومية الرسمية توضيح نقاط الترخيص، مثلا في أوروبا يوجد مشكلة كبيرة، حيث رخصت لقاح أكسفورد للأشخاص التي أعمارهم أكبر من 55 عاما، ولكن في إيطاليا منعوه، والتباين الأوروبي الحالي يذكرنا لما حدث مع إيطاليا مع بداية الجائحة حيث لم تساعدها أوروبا، متابعا: «أوروبا متحدة ألا تتحد في هذا المجال».

أوروبا تعاني من الانقسام الصحي

ولفت إلى أن التنسيق الوحيد الذي أجرته الدول الأوروبية عندما اتفقو بإعطاء التلقيح يوم 27 ديسمبر الماضي، رغم أن بعض الدول لم تشارك في هذا اليوم مثل بلغاريا، مؤكدا أن أوروبا تعاني من الانقسام السياسي والاقتصادي وللأسف امتد للمجال الصحي.