بعد السيول والأمطار.. المناطق الأكثر برودة غدا على كل الأنحاء

حالة من الطقس السيئ ضربت البلاد منذ الأربعاء وحتى اليوم، حيث شهدت موجة من الطقس البارد والرياح الشديدة مع هطول أمطار على كل محافظات الجمهورية والتي وصل بعضها للسيول.

وسيطرت الثلوج على بعض المناطق ومنها ذهب ونويبع، كما أن هناك مناطق اليوم تعد هي الأكثر برودة على مستوى الجمهورية.

ووفقا لبيان الأرصاد، فإن دير سانت كاترين هي المنطقة الأكثر برودة، اليوم الجمعة، إذ شهدت درجات الحرارة فيها الصغرى 06 والعظمى 12.

وتأتي مناطق كل من الوادي الجديد وأسيوط في المرحلة الثانية ضمن المناطق الأكثر برودة بدرجة حرارة ضغرى سجلت 08 درجات فقط، كما تشهد كل من سوهاج والمنيا وسيوة درجات حرارة منخفضة تنبأ بطقس بارد، وذلك بدرجات حرارة صغرى 09 درجان.

كما تشهد مناطق بني سويف وقنا والأقصر وادفو ونخل والفيوم والسلوم درجات حرارة منخفضة حيث سجلت الصغرى بكل تلك المناطق 10 درجات فقط.

طقس غدا الجمعة

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدا، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري ونشاط لحركة الرياح، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء ومائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

ونوه خبراء الأرصاد، إلى أنَّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية حتى فترة الظهيرة، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، كما أنَّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة وتكون غزيرة على محافظات السواحل الشمالية «الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح»، وأمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على على مناطق من جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 12

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 19 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 12

بلطيم 20 12

مطروح 18 13

السلوم 17 10

سيوة 19 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 13

السويس 21 13

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 13

نخل 24 10

نويبع 22 17

طابا 22 15

كاترين 18 06

الطور 24 16

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 26 15

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 10

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 23 11

أسوان 23 10

إدفو 23 10

أبوسمبل 23 11

الوادي الجديد 22 08

شلاتين 26 18

أبورماد 24 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 19