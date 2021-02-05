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خروج قطار ركاب عن القضبان بالمنوفية وتوقف الحركة في الاتجاهين.. صور

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إبراهيم الديهي
10:28 ص | الجمعة 05 فبراير 2021
خروج قطار عن القضبان

خروج قطار عن القضبان

شهدت محطة حلواصي البلد، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، خروج القطار رقم 122 «أشمون - طنطا» عن القضبان، دون وقوع إصابات بين الركاب، وعلى الفور تم استدعاء فريق من صيانة السكك الحديدية، لحل المشكلة سريعا، وتوقفت حركة القطارات في الاتجاهين.

 

وأكدت مصادر مسؤولة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين ركاب القطار، موضحة أنه توقف فور خروج الجرار وعربتي ركاب عن القبطان، وتم السيطرة على الموقف، واستدعاء الفنيين لحل المشكلة بعد توقف حركة القطارات، وجار عمل الصيانة اللازمة لعودة حركة القطارات من جديد.

 

وكشف شهود عيان، أن الركاب نزلوا من القطار وترجلوا بعد توقفه وخروجه عن القضبان، ورحل بعضهم ليركب سيارات الأجرة، والبعض الآخر ظل متواجدا بجوار القطار ليشاهد عمليات الصيانة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من  مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بخروج القطار رقم 122، أشمون طنطا عن القضبان، دون وقوع إصابات، وتم استدعاء فنيين السكك الحديدية لحل المشكلة.

الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية شهدت خلال شهر واحد واقعتي خروج قطار عن القضبان، وكان أولهما خروج جرار قطار «طنطا  منوف» عن القضبان في محطة قطار شنوان، وتم التدخل الفوري لحل المشكلة لمنع توقف حركة القطارات، وعادت للانتظام من جديد، والواقعة الثانية هي واقعة اليوم. 

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