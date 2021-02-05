المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ضيف ندوة «مصر تستطيع» غدا

تعقد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الندوة الحوارية الرابعة من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، لمناقشة «إستراتيجية التمويل الصناعي»، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.

وتنطلق الندوة الحوارية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، غدا السبت الموافق 6 فبراير، وكانت الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، بعنوان توطين صناعة السيارات في مصر، بمشاركة عدد كبير من الخبراء المصريين في الخارج، والمتخصصين في مجال السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية وكيفية تطوير صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والتنافس مع دول العالم، وذلك لتضييق فجوة المهارات بين شباب الخريجين واحتياجات مكان العمل، واستغلال الإمكانيات الموجودة حاليًا في مصر لتصنيع المراجل والصهاريج وكثير من المعدات المطلوبة في مجال الطاقة والبترول، وتصنيع المواتير الكهربية محليًا بالاشتراك مع الإنتاج الحربي، وتمكين شباب الخرجين من تصنيع المعدات الزراعية بالمعاهد المصممة لها

ويعتبر مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، هو النسخة السادسة له، أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفات للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأنه نتيجة لانتشار جائحة كورونا «كوفيد-19»، فقد تم عقد عدد من الندوات الحوارية التحضيرية للمؤتمر عبر تقنية الفيديوكونفرانس في عدة مجالات أولها لمناقشة «الاستثمار الصناعي وتحديات الاقتصاد المصري»، والثانية لمناقشة «صناعة الغزل والنسيج»، والثالثة لمناقشة «توطين صناعة السيارات في مصر» بمشاركة العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة في مجال الصناعة بكل أشكالها، وأيضا بالتنسيق والتعاون مع وزراء التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتخطيط وقطاع الأعمال العام، وتعتبر الندوات التحضيرية مستمرة حتى انعقاد المؤتمر في «مارس - أبريل» المقبل.