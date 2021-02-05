البيت الفني للمسرح ينعى عزت العلايلي: أعماله باقية في أذهان جمهوره

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى النجم الكبير الفنان عزت العلايلي الذي وافته المنية منذ قليل، داعيًا الله أنَّ يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وجاء في النعي: كانت رحلة الفنان عزت العلايلي الفنية غنية بالأعمال الفنية الباقية في أذهان الجمهور المصري والعربي، حيث قدم للمسرح مجموعة من المسرحيات الفارقة منها: «أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات» على المسرح القومي، و«الإنسان الطيب، لعبة كل يوم، صورة قرية... وغيرها».

وفي السينما قدم مجموعة من أهم الافلام في تاريخ السينما المصرية منها: «الأرض، الطريق إلى إيلات، المواطن مصري، الطوق والأسورة، بين القصرين، على من نطلق الرصاص، ليلة عسل، التوت و النبوت».

كما قدم للدراما مجموعة كبيرة من المسلسات منها: «الجماعة، خان القناديل، الحسن البصري، بوابة المتولي، الإمام الطبري، وتمضي الأيام»، إضافة إلى المسلسلات الإذاعية.