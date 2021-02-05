أسرة الشيخ مصطفى إسماعيل تنعى أحمد كامل: آخر السميعة الكبار

نعت أسرة الشيخ مصطفي إسماعيل، أحد عمالقة التلاوة المصرية للقرآن الكريم وقارئ الجامع الأزهر الشريف، الدكتور أحمد مصطفي كامل خبير المقامات، الذي وافته المنيه صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عاما.

وقالت الأسرة في بيان، نشره علاء حسني حفيد الشيخ مصطفي إسماعيل: «انتقل إلى رحمه الله آخر السميعة الكبار اللذين عاصروا الشيخ مصطفى إسماعيل، والذى ساهم فى جمع ما استطاع من تراث الشيخ وتسجيلاته، الأستاذ أحمد مصطفى كامل رحمه الله عليه».

ويعتبر الدكتور أحمد مصطفى كامل من عشاق الشيخ مصطفى إسماعيل، إذ أكد أنه يمتلك 2200 تسجيلا للشيخ مصطفى إسماعيل لا تجد فيهم قراءة واحدة تشبه الأخرى، وأنه عرض هذه التسجيلات على الإذاعة المصرية ولكن رفضت إذاعتها بحجة أن هذه التسجيلات ستغطي على كل القراء والمشايخ في الإذاعة.

وغيب الموت الدكتور أحمد مصطفى كامل، خبير المقامات والأصوات العالمي، إذ أعلنت صفحته الرسمية صباح اليوم، وفاته طبيعيا، وأنه سيوارى الثرى في مقابر باب النصر بالقاهرة بشارع أحمد سعيد، ويصلى عليه الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم.

نقابة القراء تنعي أحمد كامل مصطفى

ونعت نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، الدكتور أحمد مصطفى كامل خبير المقامات، والذي وافته المنيه صباح اليوم.

ونعى الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، أحد كبار قراء القرآن الكريم خبير الأصوات ومدرب المقامات، قائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الدكتور أحمد مصطفى كامل، خبير الأصوات ومدرب المقامات وحافظ تراث الشيخ مصطفى إسماعيل رحمهما الله جميعا».

وشهدت حياة الفقيد حالة من الجدل الكبير مع مشايخ القراءات في هذا العصر ومنهم الشيخ ممدوح عامر والشيخ محمود الشحات أنور والشيخ حجاج الهنداوي وغيرهم.