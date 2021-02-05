وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بشرم الشيخ: الحرب المعاصرة على الوعي والذاكرة

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت عنوان «حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض»، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأكد وزير الأوقاف في خطبته، أن الحرب المعاصرة حرب وعي وذاكرة، وأن هناك فرقًا شاسعًا بين التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور، وبين الكذب والافتراء ومحاولات إسقاط الدول أو إفشالها، فالمفسدون جهرًا خوارج وبغاة، والمفسدون سرًّا هم الجبناء المنافقون

الإعلام الديني يهدف لترسيخ الوعي بالتحديات وتحصين المجتمع من المنافقين والمرجفين

وأوضح "جمعة" أن النفاق قائم على مخادعة المجتمع وبث الأراجيف بين أبنائه، وأن الكذب وإشاعة الفتنة من أخص صفات المنافقين، مؤكدًا أن الخونة والعملاء والطابور الخامس خطر داهم في ظهور أوطانهم، ومرض يجب استئصاله، وأن أخطر أنواع الخيانة هي الخيانة تحت غطاء الدين، أو المتاجرة بشعارات زائفة يعرفها الجميع.

مصر ماضية في طريقها بالبناء والتنمية والفكر ومزيد من الوعي

وشدد وزير الأوقاف على أن كشف الخونة وتخليص المجتمع من شرهم واجب شرعي ووطني، ولا غنى عنه للحفاظ على أمن الدول وأمانها، مبينًا أنه لم تسقط دولة عبر التاريخ إلا كانت خيانة بعض أبنائها أحد أهم عوامل سقوطها، فجواسيس اليوم ليسوا كجواسيس الأمس، لهم مسوح الثعالب وجلود الثعابين، وتحصين الدول يتطلب تخليصها من شرهم.

الحرب المعاصرة حرب وعي وذاكرة

كما أكد أن من أهم صفات المنافقين الخونة والعملاء محاولة تعطيل مسيرة الاقتصاد وإفشال الدولة اقتصاديًّا، كما بين صفات المنافقين والبغاة والمفسدين وجزاءهم في القرآن الكريم

وفي ختام خطبته أكد الوزير أن مصر بفضل الله ماضية في طريقها تواجه الهدم بالبناء والتنمية والفكر ومزيد من الوعي، وأن دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة تهدف إلى ترسيخ الوعي بالتحديات وآلية مواجهتها وتحصين المجتمع من المنافقين والمرجفين.