بشرى للمتقدمين لإحلال السيارات.. هتعرف البنك الممول بعد أسبوعين

يترقب كثير من المواطنين المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، الخطوة التالية بعدما سجلوا على الموقع الخاص بالمبادرة، والذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة، مطلع شهر يناير الماضي.

التواصل مع المواطنين قبل نهاية فبراير الجاري

وبحسب ما قاله مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، لـ«الوطن»، فإن الوزارة تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة، للتواصل مع المتقدمين للمبادرة، الذين انطبقت عليهم الشروط، مضيفا: «سنقوم بإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني للمقبولين، خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري».

وكان مجلس الوزراء، أعلن قبل يومين أنه سيجري التواصل مع المواطنين المتقدمين خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، لإبلاغهم بتفاصيل الخطوات التي عليهم اتخاذها من أجل تسليم سياراتهم القديمة، والحصول على السيارة الجديدة.

وأشار المصدر إلى أنه سيجري من خلال الرسالة توجيه المواطنين للخطوة الثانية بعد قبولهم في المبادرة، حيث سيجري توجيهم إلى البنك الذي سيحصل المتقدم من خلاله على الموافقة الإئتمانية للحصول على القرض الخاص بالسيارة الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن المبادرة لا تزال مستمرة، وأن باب تقديم الطلبات مفتوح حتى الآن، ولم يغلق بعد، موضحا أن الوزارة تحاول الإسراع في الإجراءات الخاصة بالمبادرة بالتعاون مع كل أطرافها التي تشمل وزارة المالية والبنك المركزي والقطاع المصرفي، فضلا عن وزارتي التنمية المحلية والداخلية.

وأوضح المصدر أنه سيجري إعلان الأسعار النهائية للسيارات المشاركة في المبادرة فور الانتهاء من فرز البيانات ومعرفة أعداد المتقدمين والمؤهلين، حيث سيجري التواصل مع شركات السيارات المشاركة، والتي يبلغ عددها نحو 9 شركات، والتفاوض معها على أفضل الأسعار وفقا لأعداد المتقدمين.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة، مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، بهدف إحلال نحو 250 سيارة على 3 مراحل، ومن المستهدف إحلال نحو 70 ألف سيارة ملاكي وميكروباص وتاكسي خلال المرحلة الأولى هذا العام، والتي تشارك فيها 7 محافظات على مستوى الجمهورية.