الزواج وكورونا يجبران «عطوة» حامل الماجستير على العمل طباخا «مش عيب»

برغم حصوله على ماجستير في القانون، إلا أنه لم يجد فرصة في مجال عمله، ليقرر البحث عن مجال آخر لكسب لقمة العيش، خاصة بعد زواجه قبل عام وقدوم طفلته، ليعمل طباخا لإعداد وجبات المناسبات الأسرية، وينال شهرة كبيرة بين أبناء قريته «كفر شنوان» شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

اشتغلت في شركات كتير واستقريت على طباخ

يقول محمد أحمد عطوة، «اشتغلت في شركات كتيرة، ولكن كورونا جاءت وأثرت على الجميع فتركت أكتر من وظفية، وقررت البحث عن عمل خاص لكسب لقمة العيش الحلال لتلبية مطالب أسرتي»، مؤكدا لـ«الوطن» أن العمل الخاص أفضل بكثير من العمل في شركات أخرى، و«نجحت في نيل ثقة الكثريين وأصبحت طباحا في حفلات المناسبات وناجح في عملي».

الشغل مش عيب ولا حرام

ويضيف «عطوة»: «الشغل مش عيب ولا حرام، وأنا قررت أشوف شغل مناسب بعد ما طلبت بحقي في التعين لأنني من حملة الماجستير، ولكن لم أُوفق حتى الآن»، مشددا أن الجميع يقدر عملي واجتهادي ويدعموني معنويا، قائلا: «لما حد يعرف إني من حملة الماجستير بيزداد احترامه لي ولا أشعر بخجل من عملي فالرزق يأتي من حيث لا تدري».

«عطوة» يطالب بالتعيين أسوة بحملة الماجستير

وتابع، «عطوة» الذي يبلغ من العمر 30 عاما، أنه حصل على ليسانس كلية الحقوق بجامعة المنوفية منذ عام 2011، وحصل على الماجستير في القانون في عام 2015، مطالبا الدولة بتعيين حملة الماجستير الذين يعانون من الكثير من المشاكل ولا يجدون فرص عمل مناسبة لهم، لكسب لقمة العيش في ظل انتشار فيروس كورونا، قائلا «البعض يعمل عامل نظافة أو سائق او طباخ».