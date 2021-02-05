ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 5-2-2021

استقرت أسعار الذهب في نهاية التعاملات في البورصات العالمية، اليوم الجمعة، 5 فبراير، كما سجلت بعض الأعيرة ارتفاعا بسيطا، وذلك ما يحدث بداية من العام الجاري، خلافا لما شهدته أسعار الذهب على مدار العام الماضي من تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بتوابع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، في نهاية التعاملات اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 907 إلى 910 جنيهات.

بعدما سجل في بداية التعاملات سعر بين 898 و901 جنيه.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 794 إلى 796، بعدما سجل في بداية اليوم 786 و 788 جنيها.

الذهب عيار 18

بين 681 إلى 682، بعدما تراوح في بداية اليوم بين 674 و675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب، بين 6.352 إلى 6.368 جنيها، بعدما تراوح في بداية اليوم بين 6288 إلى 6304 جنيهات.

مصر في قائمة الدول الأكثر شراءًا للذهب عربيا

ووفق تقرير لمجلس الذهب العالمي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في شراء الذهب عام 2020، ولحقت بها قطر في المرتبة الثانية.

وبحسب التقرير فإن مصر اشترت ذهبا بواقع 0.7 طن، وتونس بواقع 0.1 طن.

أما عن احتياطي الذهب فتصدرت السعودية الدول العربية، من حيث احتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طن، ويشكل احتياطي الذهب 3.9% من إجمالي احتياطيات المملكة.

وكان الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، أعلن بأن احتياطات مصر من الذهب، بلغت 79.5 طن، وأشار إلى أن مصر ترتيبها في احتياطي الذهب ما بين 100 دولة على مستوى العالم رقم 40 عالميًا والسادسة عربيًا.