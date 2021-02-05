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حظك اليوم الجمعة 5-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:05 ص | الجمعة 05 فبراير 2021
برج الحوت

برج الحوت

يعتبر مولود برج الحوت يحمل في داخله قلب طفل به الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يمنحك نشاطا وطاقة عاطفية وتميل للحركة وقد تجمعك أوقات حلوة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

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