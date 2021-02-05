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حظك اليوم الجمعة 5-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:04 ص | الجمعة 05 فبراير 2021
برج الدلو

برج الدلو

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك فلا تغامر ولا تعطي الثقة إلا بعد التحري جيدا وادرس خطواتك وأقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية، فقط قاوم اليوم أي ميل للعصبية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

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