نصائح الفلك لاختيار هدايا برج الدلو في عيد ميلاده: لا يحب المفاجأت

يبحث أصدقاء وأزواج مواليد شهر فبراير عن الهدايا التي تناسب طبيعة مواليد هذا الشهر، وهو برج الدلو الذي يقع بين 20 يناير و18 من شهر فبراير الجاري.

ووفقا لعبير فؤاد، خبيرة الأبراج، فإنه من الأفضل أن يسأل مولود الدلو عن الأشياء التي يحتاجها أو الهدايا التي تبسطه، وتحديدا المرأة لأنها لا تفضل المفاجأت: «لازم تسأل الدلو مبيعجبوش العجب عشان تجيب له الهدية اللي على مزاجه».

وأضافت خبيرة الأبراج، خلال ظهررها مع الاعلامية رضوى الشربيني، في برنامج «هي وبس»، على فضائية cbc سفرة، أنه إذا أردت إهداء هدية لحبيب ينتمي لبرج الدلو، فاعلم أنه شخصية تهوى المغامرات، ويبحث دائما عن التجديد والغريب في كل شيء، وعلى الرغم من أنه شخصية غير أنانية، إلا أنه أحيانا يتصف باللامبالاة، ويميل للحرية والاستقلالية، ويرفض قيود الحب، وبالتالي يفتقد لذة التوحد مع شريك روحاني، وإذا سألته تملك قلبه، كونك تعطيه حرية الاختيار.

حظ الدلو خلال 2021

وكانت قد نشرت عبير فؤاد مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على «يوتيوب»، تحدثت فيه عن حظ مواليد برج الدلو، خلال العام 2021، على جميع المستويات.

وبدأت عبير بتقديم نصائح عامة 2021 بالنسبة لمواليد برج الدلو: تعد سنة حاسمة، كونها تجمع تناقضا لتواجد برجين فلكيين عكس بعضهما بمنزل البرج، وهما «النحس والمصاعب» زحل، والآخر كوكب «الحظ» المشترى، وعليه سيكون العام متناقضا، لكنه أكثر حظا بالنسبة لمواليد شهر فبراير، بعكس مواليد يناير، الذين عليهم أن يكونوا أكثر تماسكا مع الآثار السلبية الناجمة من تأثير «زحل»، خاصة وأن هناك بعض المواقف المهمة بالحياة العامة التي تجعل أصحاب برج الدلو أقوى من أي وقت مضى، بحسب عبير فؤاد، التي أكدت أن العام بالكامل سيكون لهم بمثابة التغيير.

على المستوى العاطفي

وقالت خبيرة الأبراج، إن أصحاب برج الدلو، على المستوى العاطفي فيما يخص المتزوجين من برج الدلو، عليهم عدم التسرع باتخاذ القرارات، خاصة في بداية العام وحتى 22 مارس، فضلا عن التأني في ردود الأفعال، حتى استعادة التفاهم، نظرا لميلهم للخلافات مع الطرف الآخر.

وأضافت الخبيرة، أنه بالنسبة لغير المرتبطين، فتزيد فرص الارتباط مع بداية 23 مارس وحتى 30 مايو، إذ كونها الفترة المناسبة للطاقة العاطفية، وعليهم عدم التسرع في الاختيار خلال بداية العام، وبالنسبة لمواليد شهر يناير عليهم عدم التسرع فيما يخص القرارات العاطفية.

على الجانب المهني

ونصحت خبيرة الأبراج أصحاب الدلو، أنه منذ بداية شهر أبريل وحتى يوليو، هناك فرصة لتوطيد العلاقة بزملاء العمل وإدارة الفريق، فضلا عن القدرة على استكمال الأعمال بحماس ومهنية أكثر، ويُعد شهر سبتمبر فرصة للوصول للأهداف بسهولة، فضلا عن مشاهدة تحولات حاسمة بالحياة المهنية، لكن يفضل العمل في سرية وكتمان.