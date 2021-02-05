عمرو أديب: عندي 57 سنة وعمري ما شجعت الأهلي زي امبارح «بروحي ودمي»

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه كان يشجع النادي الأهلي، بكل قوة في المباراة التي جمعته بنظيره الدحيل القطري، أمس الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي نجح فيها الشياطين الحمر في الفوز بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، في الشوط الأول من المباراة، وألغى الحكم هدفًا، أحرزه والتر بواليا لاعب الأهلي، بداعي التسلل، ليضرب بطل مصر وأفريقيا، موعدًا مع بايرن ميونيخ، في نصف نهائي البطولة، يوم الاثنين المقبل.

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «عندي 57 سنة، عمري ما شجعت الأهلي فيهم زي ما شجعته امبارح، مش عارف ليه، وكنت بشجع الأهلي بروحي ودمي».

وتابع: «تشجيعي الأهلي كان معدي الزمالك بكتير، متفهمش حصل إيه، كنت متحمس إن الأهلي، موجود في البطولة، وفرحان إن المصريين في الملعب كانوا قاعدين مبسوطين مع عيالهم وإنهم شايفين النادي الأهلي، وكنت على أعصابي امبارح».

وكان أديب، قد أكد ضرورة التركيز الكبير من جانب لاعبي الأهلي، في مباراة الاثنين، بسبب قوة بايرن ميونيخ بطل أوروبا، محذرا اللاعبين من الاستهتار أو هبوط المستوى مثلما حدث في الشوط الثاني من مباراة الأمس، إذ أعرب عن خوفه أن يسجل الفريق البافاري 8 أهداف إذا سار الشياطين الحمر على نفس المنوال.

وأشاد مقدم البرنامج، بأداء الدولي التونسي علي معلول، وقلب الدفاع أيمن أشرف، وصانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة، ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، مشيرًا إلى أن الأخير أنقذ الأهلي، من 4 أهداف محققة.