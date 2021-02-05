عمرو أديب عن الفوز على الدحيل: الأهلي دايما مشرفنا

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن فرحته بتأهل النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، مستفيدًا من فوزه على الدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة للبطولة بهدف نظيف أحرزه لاعبه حسين الشحات، قائلًا: «امبارح كنت على أعصابي، في الشوط الأول تقول إننا كنا بنلعب ضد فريق تعبان جدً، كأننا كنا بنلاعب فريق مستواه تعبان جدا».

وانتقد أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»، انخفاض مستوى لاعبي الأهلي في الشوط الثاني من عمر المباراة، وبخاصة أن منافسه كان قريبًا من تعديل النتيجة في أكثر من مناسبة: «الماتش كان متعب للأعصاب، والأهلي دايما بيشرفنا، لكن الشوط الثاني شهد انخفاض مستوى لاعبي الفريق، ونقل الكرة لم يكن سليما أبدًا، حسين الشحات قبل ما يطلع أحرز 4 و5 كرات غلط في 5 دقائق والكرة كانت بتروح الأول من معظم اللاعبين، الشوط الأول كانوا بيلعبوا زي كرة اليد يستلموا الكرة ويروحوا على المرمى».

علي معلول وأيمن أشرف أداؤهم فاخر

وأشاد مقدم البرنامج ببعض لاعبي الأهلي، بعدما قدموا أداءً استثنائيًا: «علي معلول من اللاعبين الأقوياء، وأيمن أشرف، أداؤهم فاخر، وعندهم أداء قوي ومستمر وجيد».

الشناوي أنقذ 4 أهداف وقفشة فنان

كما أشاد أديب، بمحمد مجدي قفشة لاعب الأهلي، ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائده: «الفنان قفشة كان عظيما، والشناوي أنقذ 4 أو 5 أهداف، وكل الناس كانت بتتفرج على الماتش مش في القاهرة بس والعالم العربي كله كان بيتفرج على الماتش ومحدش فاهم ولا عارف إيه حكاية الاهتمام ده».

ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامج الحكاية عبر شاشة mbc مصر، من الجمعة إلى الإثنين من كل أسبوع في العاشرة بتوقيت القاهرة، ويعرف بدعمه لنادي الزمالك، إلا أنه صرح في أكثر من مناسبة، أنه يدعم الأهلي في المواعيد القارية والدولية التي لا يكون الزمالك طرفا فيها.