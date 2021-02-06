موعد سداد أول قسط لأراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من حين لآخر، قطع أراضي، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في الحصول على أرض سكنية، للبناء عليها والاستقرار بها.

وتقدم وزارة الإسكان، تلك الأراضي بنظام سداد معين، ينقسم إلى عدة مراحل، أولا يتم سداد مقدم الحجز، إما نقدًا أو بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد «مصرفي / مقبول الدفع».

وثانيا يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة «25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء»، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

وأخيرا يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض دون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.

أما عن موعد سداد القسط الأول، حددت الوزارة أنه يستحق سداد القسط الأول من قطعة الأرض، بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.

على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

كما تقدم تلك الأراضي وفقا لعدد من الشروط، كي يتمكن المواطنين من الحصول على قطعة أرض ضمن القطع المطروحة، منها: أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة»، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ولا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

كما لا بد ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة،، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، كما حددت الوزارة مهلة محددة لبناء الأراضي، بعد الحصول عليها.