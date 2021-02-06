بينهم «أثري».. حبس 12 شخصا أثناء تنقيبهم عن الآثار 15 يوما

قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، اليوم، تجديد حبس 12 شخصًا أثناء تنقيبهم عن الآثار في إحدي القرى التابعة لمركز أبشواي، يتزعمهم موظف في هيئة الأثار بالفيوم، ومراسل بإحدى الصحف، أثناء تنقيبهم عن الآثار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النقيب هشام حسن معاون أول مباحث مركز شرطة أبشواي، معلومات سرية، تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار بقرية المرج التابعة لمركز أبشواي، وأثبتت التحريات، صحة المعلومات والبلاغ.

وكلف اللواء صبري عزب مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، بتشكيل قوة وضبط المتورطين.

وتمكنت الحملة، من ضبط عصابة التنقيب عن الآثار بمنزل «رمضان.ع.م.ا»، حيث تم ضبط معدات حفر وهي «مواتير رفع ، وسلالم ، ومعدات أخرى مستخدمة في عملية الحفر»، وعثرت القوات على بئر بعمق ١٢ مترا وبقطر متر ونصف تقريبا.

كما تم ضبط 12 شخصًا من بينهم صاحب المنزل، و«السيد.ش» موظف بهيئة الآثار بالفيوم، و«محمد.ح.ع» مراسل بإحدى الصحف، ويشارك في تأسيس حزب سياسي جديد، وبحوزته عدد من الكارنيهات، متلبسين أثناء قيامهم بالحفر.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٥٦ إداري أبشواي، وبالعرض على النيابة قررت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبالعرض على النيابة، مرة أخرى اليوم، قررت حبس المتهمين ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.