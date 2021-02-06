«الداخلية» تحصّل 5 ملايين جنيه «غرامة كمامة» في أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق عدة نتائج إيجابية:

في مجال الأمن العام، تمّ استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (456) متهما، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح ناري – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (17) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريتى أمن (الجيزة – الإسكندرية) بإجمالي مضبوطات (3) قطع أسلحة نارية (بندقيتان آليتان – فرد محلي - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتم ضبط (1137) قطعة سلاح ناري، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط (9) تشكيلات عصابية، و(81) قضية أحداث، إلى جانب كشف غموض (60) حادثا متنوعا، وتنفيذ (524807) أحكام قضائية.

وتمّ ضبط (8516 قضية تموينية متنوعة)، وضبط (142) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (710 إسطوانات بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (95850 جنيها)، - ضبط (15) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (25440 لترا) لبيعها في السوق السوداءـ ضبط (8359) قضية سلع غذائية وتموينية.

وجرى ضبط (72966) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بغرامات (59٫224٫020) جنيه، وتمّ ضبط (1515) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة وقضايا احتيال واستيلاء على المال العام بلغت (1623766445جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وضبط (1953) قضية سرقة ومخدرات متنوعة في النقل والمواصلات، و(438) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وضبط (457) قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

وفي مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، تمّ ضبط (7259) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1342) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بمضبوطات بلغت (9702) أرجيلة، وغلق (3794) محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وضبط (97580) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ96635 شخصا بـ4,831,750 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (945) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وجرى ضبط (1754) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1902) متهم، وضبط 8 قضايا ضمن حملة على مخازن الخردة والمسابك بإجمالي (9) متهمين بمضبوطات بلغت (685 كيلوجراما).

كما ضبط (228713) مخالفة مرورية متنوعة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ(411) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (6) سائق منهم، فحص (582) مركبة تبين مخالفة (22) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (5992) من قائدي المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية (455) سائقا منهم.

وضبط (19) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (36) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، ضبط (2690) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).