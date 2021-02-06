«غير واضحة المعالم».. العثور على جثة شاب في بلطيم

عثر أهالي مدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، على جثة شاب بجوار شاطئ الدعاء، اليوم، يرتدي ملابسه كاملة، غير واضح المعالم ومجهول الهوية، وجرى إبلاغ مركز الشرطة، ونقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى مستشفى البرلس المركزي تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بعثور أهالي مدينة بلطيم، على جثة شاب ثلاثيني عائم على سطح المياه، وبانتشاله تبين أنه يرتدي« تريننج وكوتشي»، كما تبين أن الجثمان غير واضح الملامح، ويرجح وفاته منذ فترة.

كلف مدير الأمن، مأمور المركز بالانتقال إلى موقع البلاغ، وانتقلت قوة شرطية وجرى التحفظ على الجثة، حيث لم يتعرف عليها أحد من المتواجدين بالمنطقة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى البرلس المركزي، وتحرر محضرا وأُخطرت النيابة العامة، فأمرت بمناظرة الجثة لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

جثة في بيلا منذ أيام

وفي وقت سابق، كثفت مباحث مركز بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، من جهودها لحل لغز العثور على جثة سيدة مسنة داخل مصرف، خلال عملية تطهيره بنطاق المركز، وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

وكان عدد من العاملين بمنطقة الري، عثروا على جثمان سيدة مسنة خلال تطهير مصرف « كتشنر»، أمام نطاق قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وجرى إخطار الشرطة، حيث توجهت قوة إلى هناك وجرى نقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعدما انتشلته « كراكة» تكريك خلال عملية تطهير المصرف.