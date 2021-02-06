تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفيات العزل والحميات بالقليوبية

واصلت مديرية الصحة بالقليوبية عمليات تطعيم الأطقم الطبية والتمريض في مستشفيات العزل والحميات والصدر ضد فيروس كورونا المستجد، حيث إن اللقاح يعطي الحماية وكذلك يمنع من الدخول في مضاعفات خطرة عند الإصابة.

تأتي الخطوة برعاية الدكتورة هالة زايد الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وشهد مستشفى حميات بنها اليوم تلقي الفريق الطبي للقاح، معربين عن شعورهم بالطمأنينة عند تلقي لقاح فيروس كورونا والذي وفرته وزارة الصحة لهم لمواجهة خطر تفشي كورونا المستجد، مشيرين إلى أنهم يثقون جيدا في وزارة الصحة والتي تولي أهمية للأطقم الطبية لأنها خط الدفاع الأول ضد الفيروس ولن تعطيهم اللقاح إلا إذا كانت على يقين من فاعليته وأن ما يروج حول عدم فاعلية وأضراره اللقاح ما هو إلا شائعات مغرضة.

كانت الأطقم الطبية بمستشفى عزل قها بالقليوبية قد تلقت اللقاح في وقت سابق مع بدء حملة تطعيم وزارة الصحة، ومن المنتظر خلال أيام تلقي الجرعة الثانية للطاقم الطبي بها بعد مرور 21 يوما على الجرعة الأولى.

وكانت القليوبية قد سجلت أمس وفق البيانات الرسمية لمديرية الصحة 5 وفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بمستشفيات المحافظة المختلفة.

وبحسب البيان سجَّل مستشفى قها للعزل الصحي حالة وفاة واحدة اليوم، بينما سجَّل مستشفى بنها العام حالتي وفاة ومستشفى كفر شكر المركزي والتأمين الصحي النموذجي ببنها حالة وفاة واحدة لكل منهما.

كما سجلت المحافظة أمس، 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات من خارج المحافظة وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 14 إصابة جديدة بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: «قها، وشبين القناطر، وشرق شبرا»، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى أمس عند 12582 حالة.