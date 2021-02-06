الصحة: انخفاض نسب إشغال الأسرة الداخلية في مستشفيات العزل 5%

ناشد الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي والمهني، المواطنين حال شعورهم بأي أعراض كورونا أو شيء غير طبيعي بضرورة التوجه لأقرب مستشفى صدر أو حميات، لتقييمه بشكل سليم، وسرعة علاجه.

نسب إشغال الأسرة الداخلية 5%

ووجه «كمال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، التحية لجميع أطقم العاملين في مستشفيات الحميات والصدر والعزل على استقرار الأمور، لافتا إلى أن نسبة الإشغال في الأسرة الداخلية انخفضت لتصل لـ 5% عن الأيام السابقة، كما أن نسبة الإشغال في الرعاية المركزة انخفضت للتتراوح ما بين 5 لـ 10%.

نسب الإشغال بالرعاية بالحميات 30%

وأوضح أن انخفاض نسب الإشغالات بالمستشفيات دليل على انحسار الموجة الثانية من كورونا، والتزام المواطنين بالتباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى نسب الإشغال في الأقسام الداخلية في مستشفيات الحميات ما بين 25 لـ 30%، ونسب الإشغال في الرعاية المركزة ما بين 70 لـ 80%، ونسبة الإشغال على أجهزة التنفس الصناعي ما بين 50 لـ 55%، هذه النسب كانت لا تقل عن 80 و90% الفترة الماضية.

الدخول لمستشفيات الحميات مجانا

ولفت إلى أن هذه النسب دليل على أن معدل التردد على المستشفيات ومعدل انتشار المرض انخفض، وحدة الحالات انخفضت، مؤكدا أن الدخول بمستشفيات الحميات يكون مجانا، إضافة بأن العلاج المقدم مجانا، منوها أن أعراض كورونا ليست بها قاعدة طبية واضحة، وكل مريض يختلف عن الآخر.

أعراض كورونا تختلف من شخص لآخر

وتابع: «ممكن واحد يجيله حرارة، أو يجيله شوية تكسير أو فقدان لحاسة الشم، ممكن واحد ميكنش عنده أعراض خالص ويعمل فحص قبل السفر يطلع إيجابي»، مطالبا المواطنين بعدم الاستغناء عن التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين، وذلك هو سبيل النجاة.