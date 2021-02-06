السيسي: لم تعد مشكلتنا توفير التمويل.. هدفنا تقليل النمو العشوائي ومحاصرته

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه نفذ كل وعوده، في إشارة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في القضاء على العشوائيات: «الحمد لله رب العالمين مقلتش كلام معملتهوش، والكلام اللي قلته على المساكن قلته من 7 سنين، قلت إن عندنا 40% لـ50% من مصر عشوائيات، بس لما بنعالج المسائل بالمراحل، فيه أولويات».

وأضاف رئيس الجمهورية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «داخلين على الريف وسنطور 4500 قرية بتوابعهم، وأقول مرة أخرى مبقتش المشكلة في توفير التمويل اللازم، نحن قادرون على التمويل والـ500 مليار جنيه جرى تدبيرها على 3 سنوات».

وتابع: «اللي أنا عاوز أقوله إننا بنتحرك في تقليل حجم النمو العشوائي، بأن نوفر حجم المطلوب دلوقتي، وإننا نوفر الطلب اللي ممكن يتطلب السنة دي والسنة الجاية والسنوات القادمة».