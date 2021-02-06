السيسي عن تمويل المشروعات: الأموال تأتي من مصر.. ولن نحرم الناس

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري عن مصادر الأموال التي تضخها مصر لإنشاء مشروعات جديدة، حيث قال «بتيجي من مصر، مش هنحرم الناس أكتر من كده، ومش هنرمي همومنا على الآخرين».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»: «إحنا قادرين ومعانا وبفضل الله نقدر نعمل كتير، لازم الناس تتفهم أسباب ما نحن فيه، عدد السكان لما زاد الدولة مكنتش قادرة على تلبية متطلبات السكان في الغداء والعمل والسكن، وده في ثورة 2011 الناس نزلت قالت عاوزين نشتغل».