السيسي للمصريين: «العشوائيات ومشكلات الصحة ناتج للي بينجب 3 و4 و5»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري بخصوص أزمة الزيادة السكانية، قائلًا: "انتو يا ترى منتبهين لكلمتي عن النمو السكاني ليكم ولا لأ؟! مش إحنا مطلوب مننا مع بعض نواجه مشاكل مع بعض، ولا أنا لوحدي؟! ولا أنا الحكومة لوحدها؟! ولا أنتم لوحدكم؟! .. لأ، إحنا مع بعض نستطيع".

وأضاف رئيس الجمهورية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «خلي بالك، اللي شايفينه من عشوائيات بالحجم ومشكلات كتير في قطاعات الصحة والزراعة والصناعة ده ناتج اللي بيولد 3 و4 و5، ومش عاوز آخد البرنامج منك عشان تكمل»، ليرد عليه مقدم البرنامج: «لأ يا أفندم خد البرنامج كله».

وتابع رئيس الجمهورية: "على مستوى الدولة، انت بتشتغل وتنظم نفسك بتخلي بالك إنك تحافظ على استقرار المجتمع في ظل التحديات التي تمر بها مصر، وعمومًا فإن قضية النمو السكاني كانت موجودة في أيام الرئيس عبدالناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك ومازالت قضيتنا".