لو عايز ليموزين وشيفرولية.. خطوات الحصول على سيارة في مزاد 23 فبراير

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات، بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمارك السويس والسخنة واردة من الخارج.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للجمهور على مدار اليوم، تفاصيل المزاد العلني لبيع السيارات يوم 23 فبراير في السطور التالية.

موعد المزاد السيارات

وبحسب بيان الهيئة، فتعقد جلسة المزاد في الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير الحالي، بقاعة النادي المصري القاهري، بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط.

تفاصيل المزاد

ويتضمن المزاد العديد من السيارات ذات الماركات العالمية المختلفة، منها، «ليموزين - فولكس - فورد - ميتسوبيشي - دايو - بي إم دابليو- بيجو – أوبل – نيسان – تويوتا – جيب – هوندا – مرسيدس – هيونداي – كيا – شيفرولية –فولفو – مازدا – فيات».

400 جنيه قيمة كراسة الشروط

ويمكن الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمزاد في الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، وتبلغ قيمتها 400 جنيه، ودفع مبلغ التأمين حوالي 10 آلاف جنيه.

المستندات المطلوبة لدخول المزاد

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للتجار.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدا وبدون عمولة.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في المزايدة في اللوط الثانى، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدا، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطائه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

وفى حالة عدم الاستلام بعد ذلك يتم إلغاء التعاقد ويتم مصادرة التأمين النهائي مع خصم قيمة المصروفات المستحقة مضافا إليها أى غرامات تراها الجهة الإدارية.