قيادي ليبي عن تصريحات «السيسي»: الموقف المصري عون ومدد لنا

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للشعب الليبي بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة مؤخرا، مؤكدا استعداد مصر للتعامل معها فور حصولها على موافقة ودعم مجلس النواب الليبي.

في هذا السياق، قال بلقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن تهنئة الرئيس السيسي باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وترحيب مصر ودعم السلطات الجديدة هو شئ إيجابي ومتوقع.

وأضاف «قزيط»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا متوقعا لأن مصر عودتنا على دعم المسار الأممي في كل المراحل.

«قزيط»: الموقف المصري رافد أساسي للنجاح المأمول

وتابع «قزيط»: «الموقف المصري عون ومدد ورافد أساسي للنجاح المأمول والمنتظر».

واستدرك القيادي السياسي الليبي البارز: «لكن تظل التحديات جسام»، مشيرا إلى أن التحديات أغلبها ترتبط بجهد السلطات المنتخبة ومدى قدرتهم على الإنجاز.

الرئيس السيسي: تحركات مصر تأتي لتحقيق سلام واستقرار ليبيا

وكان الرئيس السيسي أكد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، حرص مصر على أن تكون تحركاتها لتحقيق سلام واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن «القاهرة» داعمة للمجلس الرئاسي الليبي الجديد.

كما أكد الرئيس السيسي أن مصرمستعدة للتعامل مع الحكومة الليبية الجديدة من أجل لتحقيق استقرار في ليبيا.

محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي و«ديبية» رئيسا للحكومة

وأعلنت مندوبة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أمس الأول، فوز القائمة الثالثة في المرحلة الثانية من الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، ليصبح محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبه رئيسا للحكومة المقبلة.

وتضم القائمة الثالثة التي فازت بـ39 صوتا من أصل 74، رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.

أما القائمة الرابعة، التي فازت صباح الجمعة بالمرحلة الأولى، فقد حصلت في المرحلة الثانية على 34 صوتا، إذ امتنع أحد المشاركين عن التصويت.

وكان كل المرشحين للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا قد فشلوا في الحصول على 70من الأصوات المطلوبة خلال المرحلة الأولى، لينتقل الاقتراع في جنيف إلى المرحلة الثانية، أمس الأول، بنظام القوائم.

وكانت المرحلة الأولى من الجولة الثانية، التي جرت صباح أمس الأول، قد أسفرت عن فوز القائمة الرابعة، التي تضم عقيلة صالح وفتحي باشآغا، على 25 صوتا.