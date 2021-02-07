المكالمة الكاملة للسيسي: قوة مصر منكم.. لو كلنا إيد واحدة هنطمن عليها

علَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على واقعتي عقار فيصل المحروق، وعقار الإسكندرية المائل الكائن في 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب بالإسكندرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة أمس من برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»، حيث وجه حديثه إلى مقدم البرنامج: «الغرض من المداخلة هو الاستفادة من واقعة الإسكندرية عشان نقول للناس المشكلة الموجودة في بلدنا، فواقعة عمارة الإسكندرية وعمارة فيصل من الواقع اللي إحنا فيه».

غياب الدولة لسنوات تسبب في إجراءات غير مسيطر عليها

وأضاف «السيسي»، أنه «خلال سنتين أو ثلاث تحديدًا عندما أطلق ملف المصالحة على مخالفات البناء، كانت رسالة للمواطنين إن فيه مشكلة كبيرة، من ضمنها إن الدولة غايبة لسنوات طويلة وهو ما يعني أن الإجراءات غير مسيطر عليها، وكل واحد حسب ما هو شايف، فيه فساد إداري وتنظيمي، سلوك الناس حسب ما شايف وحسب مصلحته، كان فيه فساد إداري وتنظيمي وكان حجم الطلب كبير، الناس كانت عاوزة من 800 أو 900 ألف وحدة سكنية سنويًا، بل تصل لـ مليون وحدة ».

نهتم بتنظيم الأسرة.. «مش هناخد إجراء شديد مع الناس دلوقتي»

وأوضح رئيس الجمهورية، أن ملف تنظيم الأسرة يحظى باهتمام الدولة، «بس اوعى تتصور إننا نعمل إجراء قانوني شديد مع الناس في المرحلة دي، حالة الثورة واللي حصل في 2011 أوعى تتصور أنها خلصت أو انتهت، اللي بنعمله فوق طاقة الناس وفوق طاقة الدولة المصرية، لازم تقولوا أزاي ده بيتعمل، لازم تقولوا الأموال دي بتيجي منين، بتيجي من مصر»، كما أن مصر قد تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا للتعامل مع أزمة الإسكان، «يا جماعة إحنا دارسين حاجتنا ومستعدين ومصرين على أن نواجه ما لدينا».

من 3 لـ4 تريليونات جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر.. انتوا فاكرين إيه؟

وتابع: «هنحل مسألة المخالفات، لكن أوعوا لما تفتكروا إني لما يكون عندي مثلًا 100 ألف مخالفة أو 200 مخالفة هقدر أمشيهم من البيوت بتاعتهم وأوديهم في حتة تانية، وعشان نهد البيوت دي كلها محتاجين مليون شقة، بمتوسط 400 مليار جنيه شقق في الإسكندرية، عشان أحل أزمة العشوائيات في مصر عاوز بتاع 3 أو 4 تريليونات جنيه، الناس كانت عاوزة تعيش ويتعمل لها بيوت، لكن البلد مكنتش قادرة تعمل ده، لكن لما تقول لي هتقدروا تعملوا ده؟! هقول آه هقدر أعمل لكل الأجيال القادمة بفضل الله».

لم تعد مشكلتنا توفير التمويل

وواصل الرئيس: «أقدر أعمل مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريًا، لكن عاوز أوفر لهم على حسب قدراتهم، لأن موضوع الإيجار تجاوزناه كفكر وثقافة لأن الناس عاوزة تعيش في شقة مملوكة»، كما أنه نفذ كل وعوده، في إشارة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في القضاء على العشوائيات: «الحمد لله رب العالمين مقلتش كلام معملتهوش، والكلام اللي قلته على المساكن قلته من 7 سنين، قلت إن عندنا 40% لـ50% من مصر عشوائيات، بس لما بنعالج المسائل بالمراحل، فيه أولويات».

هدفنا تقليل النمو العشوائي ومحاصرته

وأردف رئيس الجمهورية، «داخلين على الريف وسنطور 4500 قرية بتوابعهم، وأقول مرة أخرى مبقتش المشكلة في توفير التمويل اللازم، نحن قادرون على التمويل والـ500 مليار جنيه جرى تدبيرها على 3 سنوات، اللي أنا عاوز أقوله إننا بنتحرك في تقليل حجم النمو العشوائي، بأن نوفر حجم المطلوب دلوقتي، وإننا نوفر الطلب اللي ممكن يتطلب السنة دي والسنة الجاية والسنوات القادمة»، موجهًا حديثة إلى الشعب المصري بخصوص أزمة الزيادة السكانية، قائلًا: «انتو يا ترى منتبهين لكلمتي عن النمو السكاني ليكم ولا لأ؟».

الرئيس السيسي يُمازح عمرو أديب بسبب «الوقت»: مش عايز اخد البرنامج منك

وتابع الرئيس خلال مداخلته: «خلي بالك، اللي شايفينه من عشوائيات بالحجم ومشكلات كتير في قطاعات الصحة والزراعة والصناعة ده ناتج اللي بيولد 3 و4 و5، ومش عاوز آخد البرنامج منك عشان تكمل»، ليرد عليه مقدم البرنامج: «لأ يا أفندم خد البرنامج كله، على مستوى الدولة، أنت بتشتغل وتنظم نفسك بتخلي بالك إنك تحافظ على استقرار المجتمع في ظل التحديات التي تمر بها مصر، وعمومًا فإن قضية النمو السكاني كانت موجودة في أيام الرئيس عبدالناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك وما زالت قضيتنا».

قلق الكثيرين من السد الإثيوبي مستحق

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قلق الكثيرين من السد الإثيوبي، قلق مستحق، «نتحرك بشكل تفاوضي ودي عملية أشبه بمقاتلة، إحنا نقاتل بالتفاوض، عشان نحافظ على الأمور ونحافظ على حصة مصر، ونسير حول عدد من الأمور ومسارات مختلفة»، وأنه اتخذ على عاتقه إصدار قرار تبطين الترع، «دي من ضمن الإجراءات اللي ممكن نعملها من أجل تقليل حجم الفاقد من المياه»، و تم إنشاء محطة معالجة للمياه في منطقة بحر البقر، تكلفت حوالي 20 مليار جنيه.

الرئيس عن السد الإثيوبي: أحنا بنقاتل بالتفاوض

وأشار الرئيس، إلى أنه ستقوم تلك المياه التي سيتم معالجتها من ري 400 ألف فدان في سيناء، فضلًا عن محطة معالجة بمنطقة الحمام، «محطة الحمام هتجعلنا نستفاد من 6 ملايين متر مكعب من المياه كانت تلقى في الصرف، سيتم معالجتها على أحدث الطرق واستخدامها في زراعة ما يقرب من نصف مليون فدان»، مؤكدًا أن مشروع تبطين الترع كان من الممكن أن يأخذ وقتًا من 10 لـ 15 سنة، «لو قدر يخلص في سنتين التمويل موجود، إحنا شغالين على عدة محاور».

مصر تحاول تخفيض حجم الفاقد من المياه للاستفادة منه وإعادة تدويره

وأوضح أن مصر تحاول تخفيض حجم الفاقد من المياه للاستفادة منه وإعادة تدويره، «طول ما أنتم كده مع بعض، وثابتين، هنصل لنتيجة بالتفاوض والصبر والثبات وطولة البال في ملف السد الإثيوبي»، كما طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري عن مصادر الأموال التي تضخها مصر لإنشاء مشروعات جديدة، قائلا «بتيجي من مصر، مش هنحرم الناس أكتر من كده، ومش هنرمي همومنا على الآخرين، إحنا قادرين ومعانا وبفضل الله نقدر نعمل كتير، لازم الناس تتفهم أسباب ما نحن فيه ».

هناك إجراءات كثيرة في اتخاذ القرارات

وأكمل «عدد السكان عندما زاد الدولة مكنتش قادرة على تلبية متطلبات السكان في الغداء والعمل والسكن، وده في ثورة 2011 الناس نزلت قالت عاوزين نشتغل، كما يجب أن تتضمن حلول تنظيم الأسرة الحفاظ على استقرار المجتمع، ننظم نفسنا، بس منعملش إجراء نظريًا صح وكل الدراسات تقول مضبوط بس توقيته غير مناسب، واستقبال الناس ليه يكون مش مضبوط، أنت بتتعامل مع رأي عام، فيه جرأة كبيرة في اتخاذ القرارات».

النمو السكاني كانت قضية عبدالناصر والسادات ومبارك.. ومازلت قضيتنا

وأوضح رئيس الجمهورية، أن النمو السكاني وتنظيم الأسرة كانت قضية عبدالناصر، والسادات، والرئيس مبارك، وما زالت قضيتنا، «لازم يكون فيه توصيف من الإعلام والمثقفين والمفكرين صح حول الأمور، فيه واحد يقولي أنا عندي أربع عيال ومش قادر أأكلهم، محدش تناول هذا الأمر من منظور تاني، يعني أنت انتبهت وأنت بتجيب الأربعة، هتعيشهم منين، منتبهتش ومحدش نبه لده».

السيسي عن النهوض بملف الطرق والكباري: مفيش قطاع مش بعمل فيه كده

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المتعجبين من الطفرة التي حدثت في مجال الطرق، وكثرة الكباري والطرق الجديدة، ورغبتهم في تكرار هذه النجاحات في مجالات أخرى، قائلا: «فيه زيادة سكانية، لازم يبقى فيه توسيع في الطرق، لأننا بنزيد 200 ألف سيارة سنويا خاصة بالمحافظات الكبرى، إنتو فاكرين إننا بنعمل كتير في الطرق بس؟.. أنا بعمل كتير في كل شئ، مفيش قطاع مش بعمل فيه كدة، بس يمكن قطاع الطرق عشان بتشوفوه وبتخرجوا بسيارتكم وبتشاهدوه بأعينكم».

كلفت الهيئة الهندسية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المراكز بالمحافظات

وتابع: «بعمل الإنجازات دي في قطاع التعليم، وقطاع الزراعة، وقطاع الصناعة، إحنا بنقلل حجم الوقت الضايع والضغط على أعصاب الناس، والله الناس لازم تسأل بتجيب منين لكل ده، والله هيبقى ردي كله من فضل الله»، موضحًا أنه كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المراكز بالمحافظات، من خلال استغلال الأراضي غير المستغلة سواء كانت التابعة للدولة أو التي يجري تحويلها بقرار، «زي طنطا أو البحيرة، اللي ملهاش ظهير صحراوي، مش بتكلم عن القاهرة أو الإسكندرية».

هناك عقارات 14 دورا.. ومساحة الشوارع متر ونصف المتر أو مترين

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه كان يمر أمس على منطقة الكيلو 4.5، بطريق السويس، «لاقيت فيه عمارات 12 و13 و14 دور كمان، والمسافة بتاعة الشارع حوالي متر ونصف أو 2 متر، يعني تلاقي نفق بين العمارات، أنا وجهت إنهم يوسعوا الكلام ده، كان بين الأرض والناس اللي جنبهم سور، هما اللي كسروه، ولاقيت الأطفال مش هقول بالآلاف، لا بالمئات قاعدين يلعبوا على الطريق ده، أنا داخل أكلمك إن عندنا مشكلة كبيرة في بلدنا محتاجين كلنا نتكاتف عشان متستفحلش وعشان متكبرش بس هتتصفى على مدى زمني طويل».

مصر في حاجة لـ 70 مليون جرعة لقاح .. الفلوس موجودة ومفيش مشاكل

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ملف لقاحات فيروس كورونا، قائلًا: «ندرس كل الموضوعات بدراسات علمية كويسة أوي، لتحديد الفئات التي ستحصل على اللقاح مثل الأطقم الطبية وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، ولما درسنا هذا الأمر وجدنا أن لدينا ما يتراوح بين 30 مليون إلى 35 مليون في هذه الشرائح، أي أنهم في حاجة إلى 70 مليون جرعة، الفلوس موجودة ومفيش أي مشكلة، لكن نحاول عمل إجراءات محوكمة، وللناس اللي مستهدفينها في كل شريحة متقلقوش».

نسبة التجاوب مع لقاحات كورونا 50%.. فيه ناس تقول لو سمحت مش عاوز

وواصل: «مع العلم إن الاستخدام سيكون طارئا لأن الجائحة مسيطرة على العالم كله، وجرى اتخاذ إجراءات قفزت على الخطوات العلمية والعملية المطلوبة، عاوز أطمن الناس من خلال برنامجك إن حاجتنا مطلوبة وبتيجي وحملة التطعيم ماشية على الأطقم الطبية وحجم التجاوب يتراوح ما بين 45% و50% من المستهدف، فيه ناس بتقول مش عاوز لو سمحت».

اللي بيستهدف مصر لا يستهدف سلطتها بل يستهدف شعبها

وأكد الرئيس السيسي، أن الأوضاع الخارجية مرتبطة دائما بالأوضاع الداخلية، موضحًا: «قوتي وقوة مصر مش نابعة مني ولا من إدارتي السياسية ولا من مؤسسات الدولة الخارجية، لكن نابعة من المصريين، لأن شعب مصر يمثل قوة مصر، اللي بيستهدف مش بيستهدفني أنا، ولا بيستهدف الحكم في مصر، لكن بيستهدف الشعب، كل الهدف من الفتنة اجتزاء الحقائق، وعدم قول توصيف حقيقي لما نمر به، مثل أزمة عقار الإسكندرية، لو حد بيقولها في التلفزيون، هيقولوا شايفين المبنى عامل إزاي .. هل أنت أمين في توصيف ما نحن فيه لعلاجه؟! أم هدفك هو عمل سوأة لمصر لإثارة شعبها».

الرئيس السيسي يتحدث عن الأزمة الليبية: سندعم المجلس الرئاسي الموقت

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن قوة مصر لا تنبع من مؤسساتها فقط، لكن من مؤسساتها وشعبها، وإن شعبها كلما كان صلبًا وثابتًا فيمكن عندها أن نطمئن على مصر، «ستجد بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمور في ملف ليبيا تتحسن بإجراء مصر الذي اتخذته بضرورة الحفاظ على الخط الأحمر للحفاظ على السلام في ليبيا، ونحرص على التحرك من أجل السلام والعمران والحفاظ على الاستقرار في منطقة تعرضت لهزة كبيرة في آخر 20 سنة، أما بالنسبة إلى المجلس المؤقت في ليبيا، فإننا داعمون لهم وسنتواصل معهم خلال الفترة المقبلة، ومستعدون للتعاون معهم لاستعادة ليبيا بالشكل المناسب والاستعداد للانتخابات في ليبيا».

الرئيس السيسي يتحدث عن أزمة العشوائيات

كما علق الرئيس على أزمة العشوائيات، مؤكدًا أن مصر تستطيع بناء مليون وحدة سكنية سنويًا: «أقدر أعمل مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريًا، لكن عاوز أوفر لهم على حسب قدراتهم، لأن موضوع الإيجار تجاوزناه كفكر وثقافة لأن الناس عاوزة تعيش في شقة مملوكة، قد نحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا للتعامل مع أزمة الإسكان، ويا جماعة إحنا دارسين حاجتنا ومستعدين ومصرين على أن نواجه ما لدينا ونحل مسألة المخالفات، لكن اوعوا لما تفتكروا إني لما يكون عندي مثلًا 100 ألف مخالفة أو 200 ألف مخالفة هقدر أمشيهم من البيوت بتاعتهم وأوديهم في حتة تانية، وعشان نهد البيوت دي كلها محتاجين مليون شقة، بمتوسط 400 مليار جنيه شقق في الإسكندرية».