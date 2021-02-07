إجراءات صارمة للحد من انتشار فايروس كرونا في الامتحان

تستعد البيوت المصرية خلال الايام القليلة القادمة، لمارثون بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول، وسط اجراءات استثنائية للحد من انتشار الموجه الثانية من فايروس كرونا المستجد.

حيث تبدأ بعد أيام الجامعات الحكومية و الخاصة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020-2021، وذلك بعد إنتهاء اجازة منتصف العام الدراسي، على ان تكون الامتحانات وفقاً لمنظومة التعليم الهجين، مع التتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد عدد من ؤساء الجامعات الحكومية، انه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة أثناء فترة الامتحانات في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة المرض.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن امتحانات التيرم الأول في موعدها، لافتا إلى أنه سيتم إتخاذ عدد من الإجراءات الإحترازية المشددة لمواجهة المرض، أثناء إنعقاد الامتحانات، أبرزها غلق الكافتريات و المطاعم، فضلاً عن إلغاء تجمعات الطلاب قبل و عقب الامتحانات .

امتحانات التيرم الأول في موعدها

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن من ضمن الإجراءات التي قررت الجامعة تطبيقها خلال الامتحانات، هي التنبيه على جميع أفراد الأمن إلغاء التجمعات و منع تواجد الطلاب في أي استراحات، موضحاً انه سيتم توفير زجاجات المياه لجميع الطلاب أثناء التواجد بقاعات اللجان .

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن مواجهة ازمة كورونا فيروس و تفشيه، أبرز الموضوعات التي تتصدر اهتمامات الجامعة وغيرها من الجامعات على مستوى مصر؛ موضحاً أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات المشددة لمواجت الفايروس اللعين في إطار توجيهات الدولة.

موضحاً انه تقرر تقليل عدد الحضور لللامتحانات خلال اليوم الواحد وإقتصارها على فرقة واحدة بكلية، وذلك من أجل تحقيق التباعد الجسدي و الإجتماعي بين الطلاب، وكذلك ترك مسافة كبيرة بين كل طالب و آخر في اللجنة الواحدة، بالإضافة إلى غلق جميع الكافتريات و المطاعم أثناء الامتحانات .

واكد رئيس جامعة المنيا، ان امتحانات التيرم الأول في موعدها، لافتا إلى أنه تم الكشف عن جداول امتحانات التيرم الأول منذ الأسبوع الماضي، مؤكداً أنها ستكون وفقاً لمنظومة التعليم الهجين .