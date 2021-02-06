«س» و«ج».. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

تجري الجامعات الحكومية والخاصة، حاليا، استعدادتها وتجهيزاتها، من حيث تجهيز القاعات والمدرجات واللجان المختلفة، تمهيدا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، المقرر انطلاقها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن تنتظم بعدها أعمال الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات.

متى تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول؟

تبدأ أعمال الامتحانات وفقا للجداول المعلنة من قبل الجامعات بدءا من 21 فبراير الجاري بمختلف الكليات.

كيف سيتم تطبيق الامتحانات؟

سيتم تطبيقها وفقا لمنظومة التعليم الهجين المقررة من قبل الأعلى للجامعات قبل بدء العام الدراسي الجاري.

- ماذا عن المقررات وهل هناك محذوفات؟

الامتحانات ستكون وفقا لما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول، سواء كان من خلال انتظام الطلاب حضوريا أو من خلال الدراسة عبر المنصات التعليمية للجامعات.

- ماذا عن طريقة الامتحانات ووضعها؟

لكل كلية حرية اختيار آلية تنفيذ الامتحانات، وفقا لإمكاناتها وقدراتها، منهم من ينفذها حضوريا ونظام الاختبارات الإلكترونية «البابل شيت»، وتنفيذها من خلال المنصات التعليمية عن بعد.

- ماذا عن الاختبارات العملية؟

بعض الكليات أنهت الاختبارات المعملية والبعض أنهى الاختبارات الشفوية «المقابلات» قبل قرار التأجيل، ومن لم ينتهي فسيتم الإعلان عن الجداول المتعلقة بها وستكون بعد انتهاء الامتحانات الأساسية.

- عدد الطلاب في كل لجان الامتحانات؟

أكد عدد من رؤساء الجامعات أنه سيتم تخفيض عدد اللجان بكل لجنة لأقل من النصف وقد تصل للثلث

- ماذا عن إجراءات مواجهة كورونا؟

أكد رؤساء الجامعات، انه سيتم إجراء عمليات تعقيم وتطهير دورية للجان ولجميع المنشآت قبل وبعد الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي في أثناء الدخول من وإلى لجان الامتحانات والجامعة، وترك مسافة لا تقل على متر ونصف المتر بين كل طالب والآخر، مع التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة، كما أنه سيتم تخصيص طبيب بكل منطقة لجان، وعربة إسعاف وتخصيص غرفة عزل الطوارئ.

- متى سيكون موعد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية؟

سيبدأ تسكين الطلاب بالمدن للبنين والبنات قبل انطلاق الامتحانات بـ72 ساعة، ليتثنى لهم مراجعة المناهج قبل انطلاق أعمال الامتحانات، وفقا لما أعلنته الجامعات.

- ماذا عن أعمال التصحيح لأوراق الإجابات المتعلقة بالامتحانات؟

سيتم جمع كراسات الإجابات في صناديق زجاجية وحفظها به لمدة 48 ساعة، وأنه سيتم تخفيض عدد المصححين بكل كنترول للنصف.