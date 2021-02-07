المواطن أولا.. كيف تعامل الرئيس السيسي مع ملف الصحة على مدار 6 سنوات؟

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية قيادة البلاد قبل 6 سنوات، حظي القطاع الصحي في مصرعلى اهتمام كبيرمن القيادة السياسية، حتى شهد الملف طفرة لم يشهدها منذ عشرات السنين.

وحرصت الدولة، على العمل فى اتجاهين أساسين للنهوص بالملف الصحي، أولهما جاء بإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها، لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وتركز الجانب الثاني، على إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية، للإسراع في توفير الخدمة للمواطن، وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضى المريض عن الخدمة.

التأمين الصحي الشامل خرج للنور

عمل الرئيس السيسي، على إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، بعد أن كان حبيسا بالأدراج لسنوات طويلة، إذ تهدف المنظومة الجديدة، إلى تحقبق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، بميزانية تقترب من 23 مليارا و92 مليون جنيه.

يمثل التأمين الصحي الشامل، أول بذرة في الإصلاح الصحي لكل المصريين، وقد بدأ في بورسعيد، حيث انتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة، فى ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراك والمساهمات، على أن تعمم التجربة فى كل محافظات الجمهورية مرحليا.

ووجه الرئيس السيسي، بالبدء فى تسجيل المواطنين للانتفاع بالخدمة فى 5 محافظات أخرى، ليستفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مواطن، وبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة الأقصر، وينطلق قريبا في أسوان قريبا ليصبح اجمالى المحافظات التى تم الشتغيل بها 3 محافظات، رغم الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد بسبب أزمة كورونا.

وتم إنشاء 48 مستشفى نموذجيا، و29 مستشفى من وزارة الصحة و19 من الجامعة، لتصبح نموذجا فى جميع المحافظات، وسيتم تطبيق تسعيرة التأمين الجديدة، ووضع لوائح خاصة بها، حرصا على تطبيق المنظومة فى جميع المحافظات.

وأكد الرئيس السيسي، مراعاة عملية ميكنة المشروع مع خطط ميكنة مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى توفير الإمكانات المتاحة لتجهيز المستشفيات التى سيطبق بها النظام التأمين الصحي الجديد

«100 مليون صحة» بـ4 مليارات جنيه

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من المبادرات الصحية التى لم تخلو من أى فئة، منها مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية التى وصلت تكلفتها 4 مليارات جنيه، من ضمنهم 2.5 مليار جنيه تكلفة المسح، و1.5 مليار جنيه تكلفة العلاج، واستطاعت الكشف عن أكثر من 60 مليون مواطن وتلقت المبادرة العديد من الإشادات الدولية.

وتساهم مبادرة «100 مليون صحة» في إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج المرض ومضاعفاته التي تصل سنويًا 64 مليار جنيه، وحماية 150 ألف فرد من الإصابة السنوية المعتادة بمعدل إصابة 150 ألف فرد.

القضاء على قوائم الانتظار

لم يكتف الرئيس السيسي، بهذه المبادرة، لكنه أطلق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بعد رؤية معاناة المرضي والوقوف أمام المستشفيات، وبلغت تكلفة المبادرة 5 مليار و425 مليون و603 آلاف جنيه مصري، ووصل إجمالي عدد المستفيدين حتى الأن 632 ألف و677 مريض، بواقع 608 آلاف و27 تدخل جراحي، كما تم استبدال الإجراء الجراحي لـ24 ألف و650 مريض بعلاج دوائي في مختلف التخصصات.

المرأة كان لها نصيب الأسد فى مبادرات الرئيس الصحية

أعطى الرئيس اهتماما كبيرا، بصحة المرأة التى كان لها نصيب الأسد من المبادرات الصحية، إذ أطلق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي المرض اللعين، التى استطاعت فحص 11 مليون و504 آلاف و37 سيدة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الصرية، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019، وتم العلاج اللازم لـ 2848 سيدة، هذا بالإضافة الى مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والجنين التى استطاعت تقديم الخدمة الطبية لـ498 ألف و837 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

وشرعت وزارة الصحة والسكان، بتجهيز منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين بتكلفة 31 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية والكواشف 30 مليون جنيه.

وأكد الرئيس السيسي، أن الهدف من المبادرة هو حماية المواليد ( 2.5 مليون طفل) من أمراض الالتهاب الكبدي «ب»، وبكتريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من 45% إلى 2% فقط.

الاهتمام بصحة الأطفال وطلاب المدارس

لم ينس الرئيس السيسي، الطفل في مسيرته الإصلاحية بقطاع الصحة، فأطلق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، حيث فحصت المبادرة مليون و298 ألف و95 طفلًا منذ إنطلاقها في شهر سبتمبر عام 2019، وتم تحويل 81 ألفًا و794 طفلًا لإعادة التقييم في المرحلة الثانية، كما تم تحويل 7 آلاف و922 طفلًا إلى المستشفيات للتقييم الأعلى.

اهتم الرئيس بصحة الطلاب فى المدارس، فأطلق مبادرة الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم، التى فحصت 22 مليون طالب بالمدارس، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم، منهم 3 ملايين و4 آلاف و367 ألف حالة سمنة، و7 ملايين و594 ألف و357 حالة أنيميا، و10 ملايين و657 ألف و36 حالة تقزم، وتقديم العلاج من خلال ربط 300 عيادة بالمنظومة الإلكترونية للمبادرة.

أصحاب الأمراض المزمنة والرئيس

لم ينس الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا أصحاب الأمراض المزمنة فأطلق مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تم من خلالها فحص 24 مليون مليون مواطن.

جائحة كورونا والجيش الأبيض

جاءت جائحة فيروس كورونا التى أربكت أقوي الأنظمة الصحية على مستوى العالم، إلا أن هذه الأزمة استطاعت أن توضح مدى قوة المنظومة الصحية في مصر، من خلال الأطقم الطبية التى صمم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بها والعمل على حل مشاكلهم، وتوفير بيئة خصبة لهم للعمل بكفاءة فيها.

تأمين الاحتياجات من أدوية مشتقات البلازما

لم يكتف الرئيس السيسي بالمبادرات السابقة، بل تطرق إلى أمور أخرى في الملف الصحي، أهمها المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدوائية للبلازما، التي تهدف في مرحلتها الأخيرة إلى التصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية، حيث يتم استيراد الأدوية الخاصة بمشتقات البلازما مما يكلف الدولة ويجعلها عرضة لنقص توريده من الدول المنتجة.

يهدف المشروع إلى تأمين الاحتياجات من أدوية مشتقات البلازما ومن ثم التصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط، ويتم المشروع على 3 مراحل حيث مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج أدوية مشتقات البلازما، بالإضافة إلى إنشاء وبناء المصنع المحلي.