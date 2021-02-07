إحباط محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اليونان؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

واشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير الجمارك في راكب مصري الجنسية، في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من أثينا، وقرر تشكيل لجنة من تامر رمزي رئيس الوردية، وأحمد سيد وهاني محمود مأموري الحركة، قاموا بتفتيشه وحقائبه، وتبين وجود 27 جهاز تجسس وتنصت مزودة بكاميرة وميكروفون أشكال مختلفة، ممنوع دخولها البلاد.

اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وإحالته للجهات والنيابة المختصة

وقرر عبدالعال نعمان مدير ادارة الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وتحريز المضبوطات وإحالته للجهات والنيابة المختصة، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

إحباط محاولتي تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

كان رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط محاولتي تهريب كمية من مخدر وبذور الماريجوانا، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين العائدين على متن رحلة الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، والقادمة من «نيويورك»، اشتبه أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية في راكبين مصريين قادمين من أمريكا، وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابا بالنفي.

وبتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تم تأكيد الاشتباه وتقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما، فتبين وجود 27 جرامًا من مخدر الماريجوانا، و39 بذرة من بذور المرجوانا مخبأة داخل الأحذية والجواكت بحقيبتيهما.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 23 و24 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.