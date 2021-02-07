انطلاق فعاليات مؤتمر «التنمية في سيناء» بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات مؤتمر «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل»، اليوم، بجامعة الملك سلمان في مدينة شرم الشيخ، والذي تنظمه محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، محمد إمام، مدير المراسلين الأجانب بهيئة الاستعلامات، وعدد من كبار الصحفيين والإعلاميين.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي، يوضح المقومات السياحية العديدة التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، والمشروعات التنموية الكبرى التي جرى تنفيذها على مدار 10 سنوات ومنها تطوير الطرق الرئيسية بالمدينة، وهضبة أم السيد، وتطوير قطاع السوق التجاري القديم، ومنطقة حي النور، وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي، وإقامة جامعة الملك سلمان الدولي، و متحف شرم الشيخ، إضافة إلى ميدان السلام، وحديقة الزرع.

ومن المقرر أن يستعرض محافظ جنوب سيناء الانجازات والمشروعات التي جرى تنفيذها على أرض المحافظة خلال كلمته، واستعراض الخطط والمشروعات المقرر تنفيذها من خلال الرؤية المستقبلية الخاصة بالمحافظة.

ويقام المؤتمر على هامش دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة التي انطلقت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 6 من فبراير الجاري.

وتهدف الدورة إلى عملية تثقيف وبناء وعي رشيد لدي الشباب في الصحف المختلفة من المهتمين بالإعلام الديني. والتواصل المستمر والربط بين الأئمة والواعظات والمثقفين من خلال شباب الإعلام الديني، لنشر ثقافة التثقيف الديني المستنير، ومواجهة التحديات التي تواجه الإعلام الديني، وعملية تثقيف وبناء وعي رشيد لدي الشباب في الصحف المختلفة من المهتمين بالإعلام الديني. والتواصل المستمر والربط بين الأئمة والواعظات والمثقفين من خلال شباب الإعلام الديني، لنشر ثقافة التثقيف الديني المستنير، ومواجهة التحديات التي تواجه الإعلام الديني.