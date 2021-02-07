سعفان يصل بورسعيد لتسليم بوالص تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة

استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار جولة الوزير للمحافظة.

ومن المقرر أن يسلم الوزير والمحافظ بوالص التأمين على الحياة لصيادي بورسعيد، فضلا عن العمالة غير المنتظمة بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية تلك الفئات وحمايتها اجتماعيا، ووفاء لما وعد به الوزير خلال زياراته ولقاءاته الصيادين على أرض الواقع في كل من الإسكندرية، وصائدي الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر.

وقال سعفان إنه سوف يتم الاستمرار في هذه اللقاءات في جميع محافظات مصر التي يعمل بها الصيادين بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.

كما يقوم الوزير والمحافظ بتسليم عدد من شهادات إتمام دورة تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين في مجال تفصيل الملابس، والطباعة على الملابس.

وسيتفقد الوزير برفقة المحافظ أحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد للاطمئنان على سير العمل وأوضاع العمال والالتزام بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية من تداعيات جائحة كورونا.