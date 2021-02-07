القوى العاملة تُسلم 500 «وثيقة تأمين» للعمالة غير المنتظمة في بورسعيد

اختتم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لمحافظة بورسعيد، حيث قام برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، بتسليم 500 عامل غير منتظم، كمرحلة أولى، وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية، وتحمل هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم.

وكشف وزير القوى العاملة أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كل المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينها.

وأوضح الوزير أن بوليصة التأمين المقدمة اليوم، لتلك الفئة بمثابة البداية لرعايتها بشكل جديد، ليعلموا أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا ستوفر له الرعاية اللازمة، وتنظر في كل أموره، وعليه تم تكليف المديريات بالتواصل المستمر مع تلك الفئة، لدراسة كل الأمور التي تهمها حتى وأن لم تكن من اختصاص الوزارة والمساعدة في معالجتها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وقدم الوزير الشكر لمحافظة بورسعيد على الدعم الذي تقدمه الوزارة والمديرية، لتسهل لها القيام بعملها لرعاية تلك الفئة، في كل الخطوات التي تقوم بها، وامتد الشكر للعاملين بمديرية القوي العاملة ببورسعيد على ما يقومون به لخدمة العمالة غير المنتظمة، مطالبا منهم الاستمرار في العطاء أكثر وأكثر حتى يتم رعاية وحماية تلك الفئة من جميع الوجوه.

وأكد سعفان ضرورة التكاتف بين كل الجهات للعمل على استكمال تسجيل العمالة الموجودة في نطاق المحافظات، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والتي ما زالت عملية التسجيل مستمرة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، وبورسعيد هي الأخرى نحتاج أن نكمل قاعدة بيانات تلك الفئة فيها، تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن تقديم أوجه الرعاية لهم بشكل ملموس.

ونوه الوزير إلى أن بوليصة التأمين المقدمة اليوم تعتبر هدية من الدولة المصرية لقطاع من أبنائها، وأنها حريصة كل الحرص على ذلك وتحاول قدر الإمكان حمايتها في كل لحظة من لحظات حياتها.

وأشار الوزير إلي أن القيادة السياسية وجهت في الفترة الماضية بصرف منح استثنائية لتلك الفئة، تمثلت في صرف 500 جنيه شهريا، بواقع 3 أشهر في المرحلة الأولى و3 أشهر في المرحلة الثانية، وما زلنا في الشهر الثالث منها، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.