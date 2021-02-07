تربي المنوفية: المقابر سريري والسما لحافي ومأمور بالسكن فيها (فيديو)

للوهلة الأولى التي يظهر فيها بين صفوف المدافن داخل مدينة تلا بالمنوفية، تجد عشرات القطط والكلاب تجمعت حوله في مشهد مؤثر مثير للاهتمام والفضول عن أسباب تعلقهم بهذا الرجل الذي بلغ من العمر سبعين عاما قضى منها خمسين، متخذا من هذه المقابر مسكنها ومن القطط والكلاب صديقا وفيا ومحببا حتى يعاملهم ويطعمهم وكأنهم أبناؤه.

وأكد محمد السقا وشهرته «عبداللاه»، والمعروف باسم «تربي المنوفية»، إنه استقر به الحال للسكن داخل مقابر تلا، قائلا «المقابر سريري والسماء لحافي»، موضحا أن والدته انفصلت عن أبيه وتزوجت من آخر، ما جعله يقرر تركهم والسكن داخل المقابر منذ أن كان عمره 21 سنة.

أنا مأمور بالسكن في المقابر

وأضاف أنه مأمور بالسكن داخل المقبر قائلا: «أنا مأمور بالسكن في المقابر وسمعت صوت في وداني بيقول ليا عبداللاه روح أقعد هناك وأبعد عن الناس ومشاكلهم هتكون سعيد»، مشددا على أنه لا يريد الخروج منها للسكن خارجها برغم عرض الأهالي عليه توفير شقة لتكون سكنه بدلا منه ولكنه أصر على البقاء في مقابر تلا ليكون «حارسا للمقابر» وفق تعبيره.

أكل الكلاب والقطط

وأوضح «عبداللاه» أنه يطعم الكلاب والقطط على مدار خمسين عاما قضاها ساكنا في مقابر مدينة تلا، مؤكدا أنه لا يبخل عليهم حتى بالأكل الذي في فمه، قائلا: «بطلع الأكل وأنا بكله واديهلهم، دول زي ولادي بخاف عليهم ومبحبش حد يضربهم أو يزعلهم ولما ربنا بيقدرني بجيب ليهم أكل علطول وأقعد جمبهم أأكلهم».

لي أقارب ومفيش تواصل معاهم

وتابع أن له أقارب يعيشون في إحدى قرى مركز تلا ولكن لا يتواصل معهم منذ سنوات، مؤكدا أنه ليس له دخل ثابت يعيش من خلاله ولا يجد معاشا دائما، مطالبا الدولة بمساعدته في توفير معاش له ليكون مساعدا له في حياته اليومية وأعباء المعيشة.