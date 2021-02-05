بريد الوطن .. قبلة الجور

ألقاك شوقك فاستحلت حصارا

ليبيت عزمك يقصف الأسوارا

متداخلات والمنى ملتاعة

قد قبلت بنحيبها الثوارا

يا قبلة الجورى يأسرك الهوى

فيحاء داعبها الحنين فغارا

فى كفها انتفض الإباء بصرخة

تلقى ارتجافاً تسمع الأمصارا

ميسونك الشماء محض طفولة

ألقت بألواح الخضوع جهارا

وتربع الإصرار بين تروسه

لاك الخنوع فكشف الأسرارا

ترنيمة الديجور زلزلها الصباح

فبات يشعل بانتصار نارا

سفيان أمسك يا مرابع وحدة

عبثاً يصارك فى الوغى استعمارا

ويسامر الجورى أفئدة الخلود

تفيض قبضة بأسها أحرارا

كتب التلاحم فى ثريا خلده

أن اصطبارك يستحيل منارا

ألقتك يا شرق الإرادة محنة

تطوى بجمر دموعها المضمارا

عبدالناصر الكومى

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