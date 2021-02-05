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محمود مسلم

بريد الوطن .. قبلة الجور

كتب:

بريد الوطن
09:03 م | الجمعة 05 فبراير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

ألقاك شوقك فاستحلت حصارا

ليبيت عزمك يقصف الأسوارا

متداخلات والمنى ملتاعة

قد قبلت بنحيبها الثوارا

يا قبلة الجورى يأسرك الهوى

فيحاء داعبها الحنين فغارا

فى كفها انتفض الإباء بصرخة

تلقى ارتجافاً تسمع الأمصارا

ميسونك الشماء محض طفولة

ألقت بألواح الخضوع جهارا

وتربع الإصرار بين تروسه

لاك الخنوع فكشف الأسرارا

ترنيمة الديجور زلزلها الصباح

فبات يشعل بانتصار نارا

سفيان أمسك يا مرابع وحدة

عبثاً يصارك فى الوغى استعمارا

ويسامر الجورى أفئدة الخلود

تفيض قبضة بأسها أحرارا

كتب التلاحم فى ثريا خلده

أن اصطبارك يستحيل منارا

ألقتك يا شرق الإرادة محنة

تطوى بجمر دموعها المضمارا

عبدالناصر الكومى

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