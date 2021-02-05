بريد الوطن .. قبلة الجور
كتب:
بريد الوطن
09:03 م | الجمعة 05 فبراير 2021
صورة تعبيرية
ألقاك شوقك فاستحلت حصارا
ليبيت عزمك يقصف الأسوارا
متداخلات والمنى ملتاعة
قد قبلت بنحيبها الثوارا
يا قبلة الجورى يأسرك الهوى
فيحاء داعبها الحنين فغارا
فى كفها انتفض الإباء بصرخة
تلقى ارتجافاً تسمع الأمصارا
ميسونك الشماء محض طفولة
ألقت بألواح الخضوع جهارا
وتربع الإصرار بين تروسه
لاك الخنوع فكشف الأسرارا
ترنيمة الديجور زلزلها الصباح
فبات يشعل بانتصار نارا
سفيان أمسك يا مرابع وحدة
عبثاً يصارك فى الوغى استعمارا
ويسامر الجورى أفئدة الخلود
تفيض قبضة بأسها أحرارا
كتب التلاحم فى ثريا خلده
أن اصطبارك يستحيل منارا
ألقتك يا شرق الإرادة محنة
تطوى بجمر دموعها المضمارا
عبدالناصر الكومى
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com