بريد الوطن.. ما نخشاه فى ظل الأحداث الجارية

بالرغم من وباء كورونا الذي يرعب العالم، وفي ظل الأحداث المؤسفة الجارية في ليبيا والعراق، وغيرها من المشكلات بدول عدة أوروبية وعربية، هذا كله يعطي مؤشراً خطيراً قد يتسبب في حروب بطلها خلايا إرهابية من عائلات الشر المختلفة التي فرعتها جماعة الإخوان الإرهابية، وإن كانت هناك دول لها دور مباشر أو غير مباشر فى تهييج الوضع ضد مصر والدول الصديقة المتعاونة للخير، فهي تختفي وتترك هؤلاء الغوغاء بفيروساتها المتطايرة في الدول التي لم تستقر أوضاعها حتى الآن، فما نخشاه التعاون بين قوم الشر بكل دولة باسطة أجنحة شرها غارزة مخالبها المسمومة فى أجساد تلك الدول غير المستقرة والضعيفة بمساندة دول العداء التى لا تريد بناء أو تعميراً للدول المستقرة المتعايشة بالمحبة والسلام، كما أتمنى الترابط والاتحاد الشامل بين دول المنطقة الساعية للبناء والتعمير وحياة الرفاهية لشعوبها بحقوق وكرامة لكل مواطن في مجابهة أي خطر أو محاولة لتفتيت دولة وتقسيمها أو زراعة شوك التفرقة والتعصب أو نشر الخوف والهلع بين الناس، أو الصدام بين الأنظمة والشعوب وغيرها من فروع الشر التي لا تتوانى عن طرح الأفكار والخطط الهدامة.

وبما أن مصر خط الدفاع الأول لسلامة واستقرار المنطقة فلا بد من الانقضاض على الفساد المتنوع، كما أننا نريد رفع مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمتوسطة وزيادة الدخل لها، خاصة أصحاب المعاشات الضعيفة. حمى الله مصر شعباً وقيادة، وحمى قواتنا المسلحة والشرطة وحفظهم، فدورهم صمام أمان لنا.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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