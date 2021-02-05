بريد الوطن .. تسليم «محطة الصرف» يا نواب منشأة القناطر

استبشرنا خيراً بخبر تكليف «مصنع الطائرات» بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بأم دينار بالجيزة، وسعى عضو الشيوخ، النائب يحيى المشد، بإخلاص لتسهيل تنفيذ المشروع. وقد عاينت لجنة من قِبَل «جهاز مياه الشرب والصرف الصحى» الأرض اللازمة للتوسعة وإنشاء المحطة، وتم الإعلان عن تنفيذ المشروع بخطة «2020/2021»، كما ينبغى ألا ننسى تعويض المواطنين «أصحاب الأراضى» حيث إنها مصدر رزقهم وتقوم عليها حياتهم وحياة أولادهم.. والآن كلنا أمل فى نزول المهندسين والعمال، لتنفيذ المشروع الذى طال انتظاره، فمنذ سنين تعانى «أم دينار» وما حولها من عدم وجود شبكة للصرف الصحى تُنهى معاناة الأهالى، وتحميهم من أزمة التخلص من مياه منازلهم، وتُسهم فى رُقى القرية وإصلاحها.. وعليه نناشد نواب منشأة القناطر (الشيوخ والنواب) التحرك العاجل لإنهاء هذا الملف، وتسهيل إجراءات تسليم الأرض اللازمة للتنفيذ، وإسعاد أهالى الدائرة بذلك، والتعاون للإعلان عن تنفيذ المشروع فى خطوات عملية، ووقت محدد، وتاريخ معلن.. وفى النهاية ما توجَّهت بهذه الكلمات إلا بناءً على تقديرٍ لهم جميعاً، بناءً على ما يجمعنى بمعظمهم من علاقات مودة وصداقة، وتذكَّروا أن خيركم مَن يسعى فى قضاء حوائج الناس.

رزق عبدالمنعم خليف

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