قاتل عمه بالعياط يعترف: ظبطني مع مراته وخنقته بـ«غل» عشان اتجوز حبيبتى

أجرى المتهم بقتل عمه فى مدينة العياط، تمثيلا لجريمته التى وقعت داخل منزل المجني عليه، عقب مشاهدته للمتهم مع زوجته فى وضع مُخل، حيث انهال على المتهم ضربا، مما اضطر الأخير لمبادلته التعدي، حتى تمكن منه، وخنقه حتى الموت، وبعدها ألقى جثته فى الحظيرة الملحقة بالمنزل، وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة تصويرية للجريمة فى مكان الحادث، وسط حراسة أمنية مشددة.

اتجوز خطيبتي :

اعترف المتهم بقتل عمه تفصيليا بارتكاب الحادث، وأسهب فى أقواله بالعودة إلى الوراء وأساس الكراهية بينهما، حيث أكد المتهم أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بزوجة عمه، قبل زواجها من الأخير بعدة سنوات، إلا أنه فوجئ بتقدم عمه لخطبتها، وموافقة أسرتها على الزواج كونه ثريا.

المتهم: بكرهه من زمان

وأكد المتهم أنه بات يكره عمه المجني عليه، بعد زواج الأخير من حبيبته التى طالما تمناها، إلا أن ظروفه المادية حالت دون تمكنه من التقدم لها والزواج منها، وأشار إلى أن زواج عمه من حبيبته السابقة لم يثنه عن محاولة التواصل معها، وتوطدت علاقتهما أكثر، ووصل إلى حد إقامة علاقات محرمة داخل منزل المجني عليه، أثناء نومه أو غيابه خارج المنزل.

شافنا مع بعض:

وأكد المتهم خلال اعترافاته، أنه كان مع زوجة عمه داخل منزلها، حتى فوجئا بعمه وقد حضر إلى المنزل بشكل مفاجئ، وشاهدهما فى وضع مخل، فانهال عليهما سبا وقذفا، وتعدى على المتهم بالضرب.

وأضاف: «مقدرتش استحمل الضرب والشتائم، ومسكت فى رقبته خنقته لغاية ما مات فى ايدي، ورميت جثته فى الزريبة».

اتقفت مع زوجة عمي

وأشار المتهم إلى اتفاق أبرمه مع زوجة عمه، على أن تترك باب الحظيرة مفتوحا، وتخبر الجيران فى الصباح بالعثور على جثة زوجها متوفيا داخل الحظيرة، للإيحاء بأنه لقى مصرعه على يد مجهول حاول سرقة المواشي من الحظيرة.

وأكدت التحريات التى باشرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، وجود شبهة جنائية فى الحادث، وأن وراء الواقعة نجل شقيق المجني عليه، وألقت القبض عليه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا بالاشتراك مع زوجة عمه، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.