%99.3 نسبة النجاح في امتحان مزاولة المهنة لخريجي «طب المنوفية»

أعلن الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب جامعة المنوفية، انتهاء الفرصة الأولى لامتحان مزاولة مهنة الطب لخريجي الكلية دفعة 2019 /2020 بنسبة نجاح بلغت 99.3%.

وأضاف قورة أن عدد طلاب الدفعة بلغ 429 طالبًا، حيث انتهى 423 طالبًا بنجاح من أداء الامتحان الفرصة الأولى، والذي عُقد يوم السبت 6 فبراير الجاري، مؤكدًا أنه ما زالت هناك فرصتان لدخول الامتحان لمن يستطع اجتياز الاختبار.

وتقدم عميد كلية الطب، بالأصالة عن نفسه، وعن مجلس الكلية ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بخالص التهاني للطلاب الذين اجتازوا الامتحان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

كما توجه بالشكر إلى لجنة متابعة أعمال امتحانات مزاولة مهنة الطب على الجهد المبذول في متابعة أعمال الامتحاني التجريبي والنهائي.

على صعيد متصل، تفقد الدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عقد أول امتحان للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC)، والذي عقد بمركز المعلومات بالإدارة العامة للجامعة، وأداه اليوم 24 طالبًا للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، والتي تعد شرطَا أساسيًا لمنح أي شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية «دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه» المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح القاصد، أن برنامج الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي يتكون من 7 برامج، منها 5 أساسية و2 اختياريين، ويُعتبر الطالب ناجحًا في البرنامج إذا حصل على نسبة 70% من إجمالي الدرجات المخصصة للبرنامج.

وشدد القاصد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب خلال عقد الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ولضمان سلامة جميع المتواجدين داخل قاعات الامتحان، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.