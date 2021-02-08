5 معلومات عن المركز الثقافي ببورسعيد

يعد المركز الثقافى ببورسعيد، أحد المباني الهامة بالمحافظة التى تستقبل كبار المسئولين والزائرين للمحافظة، كما يعرض فيه احتفالات قومية وشعبية وثقافية، حيث يعتبر من المشروعات الخدمية الترفيهية المقدمة لأهالى بورسعيد حيث به قاعات سينما ومصر كافتيريات.

وتستعرض «الوطن» أهم 5 معلومات عن المركز الثقافى فى بورسعيد:

-يضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية، خاصة بعد تنفيذ المخطط السياحي للمدينة لوضعها على خارطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى القرى والفنادق السياحية الثمانية المنتشرة بشاطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

-تم بناء المركز الثقافى على أطلال المسرح الصيفى الذى كان مملوكا للمحافظة وشهد خشبته عروض مسرحية كوميدية لكبار الفنانين أمثال عادل إمام وفؤاد المهندس وعبدالمنعم إبرهيم ومحمد صبحى وغيرهم.

-يهدف المركز الثقافى إلى نشر التوعية الثقافية لأهالى بورسعيد وفكر فى إنشائه اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد السابق، كنوع من المخطط الاستراتيجى لتنمية وثقافة المجتمع البورسعيدى.

- افتتحه الرئيس السيسى عام 2016، فى عيد المحافظة القومى ولا ينسى أهالى بورسعيد مقولة الرئيس السيسى «هنيئا لكم يا بورسعيدية على هذا المبنى قوموا باستغلاله أفضل استغلال»

-تم تمويل إنشاءه من قبل الجهاز التنفيدى للمنطقة الحرة، ويتكون من 4 طوابق على مساحة 2600 متر ويتضمن 2 قاعة عرض ومسرح وكافيتريات، ويضم قاعة مسرح تتسع لـ1200 مشاهد، وقاعة مؤتمرات كبرى، واثنين من دور السينما تسع كل منها 500 فرد، ومكتبة ثقافية وقاعات للندوات والمعارض، وجراج تحت الأرض على مساحة 3650 متر مربع ليسع 140 سيارة، بالإضافة إلي تبنيه لمشروع أول «أوبرا» تقص تاريخ بورسعيد منذ حفر القناة مروراً بالعدوان الثلاثي ونصر أكتوبر حتى العصر الحديث.