حي غرب الإسكندرية: العقار المائل لا يؤثر على العمارات المجاورة

نفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الأسكندرية، أن يكون لعقار كوم الشقافة المائل بالإسكندرية، أي تأثير على العقارات المجاورة له، موضحة أن اللجنة من كلية الهندسة قدمت إلى المنطقة وكشفت عن العقارات، وأثبت في تقريرها أن هذا العقار المائل لا يؤثر على العقارات المجاورة له، ولكن الخوف من انقلابه على العقارات الأمامية المواجهة له، وعلى أثر ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين، حيث تم إخلاء العقارات الإمامية فقط المواجهة للعقار.

وأضافت «شعبان»، خلال لقائها مع مراسل برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن بداية من الغد سيبدأون في إزالة العقار «دور دور»، حتى نصل للطابق الثاني من العقار وبعدها سيتم هدم العقار بالكامل.

وأشارت إلى أن هذا العقار تم بنائه في عام 2009، وكان يضم 7 طوابق، وفي عام 2011 تم إضافة طابقين أخرين، وصدرت بحقه عدد من قرارات الإزالة، وعدم تنفيذها يسأل عنها المسؤولين في تلك الفترة.

وأوضحت أن الحي لديه الآن لجنة دائمة لبحث العقارات، والتعرف على أي مشكلة تعاني منها العقارات المختلفة.

وعن أسر هذا العقار، الذين تم إيوائهم بإحدى المداس، لفتت إلى أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي قرار بشأنهم.

وفي تصريحات أمس للمهندسة سحر شعبان لبرنامج «الحكاية»، قالت إن العقار مائل بمسافة 50 سم، للأمام وأخرى من الجنب، «دة رقم كبير جدا، ممكن تميل للأمام أو للخلف أو بزاوية»، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء ما بجوارها بمسافة 30 مترا للأمام والجنب، وسينقل السكان لـ 3 مدارس مُعدين لهم مؤقتا.

وتابعت: «احنا دائما بننزل على العقارات وبناخد شوارع كاملة أكملها وبنكشف عليها، ومعانا لجنة للعقارات الآيلة للسقوط، وبنطلع عقارات وبنفذها، وصاحب العمارة سيلاحق من الجهات الأمنية، الموضوع مش هيتسكت عليه».

وواصلت: «الشارع كله عمارات مائلة مستقرة، يعني مالت من فترة واستقرت على ذلك، ولم يحدث ميل زيادة، وبتكون آمنة، دة مش عرف هندسي عادي، بس دة واقع لازم نتعامل معاه، والمنوط به تنفيذ الإزالة هو الحي».