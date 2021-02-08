تعافي وخروج 39 حالة من مصابي كورونا بمستشفي الأقصر العام

أعلن مستشفي الأقصر العام تعافي وخروج 39 حالة بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، وقال الدكتور خلف عمر، مدير المستشفي إن إجمالى حالات الشفاء بلغت 184 حالة، منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المستشفي في بيان صحفي اليوم، إن المستشفي يجري عملية فرز للمصابين ممن تظهر عليهم الأعراض في غرفة خاصة للعزل وبعد إجراء التحاليل والأشعة يتم نقلهم لقسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة للغاية.

وقدم الدكتور خلف عمر الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية والدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر علي ما يقدموه من دعم للمستشفي وللطاقم الطبي بالمستشفي.

وناشد عبدالرحيم ابو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين واستخدام الصابون والمطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم تشهد محافظة الأقصر أى حالات وفاة منذ بداية هذا الأسبوع ، فيما استقبلت المستشفيات 12 حاله فقط خلال 48 ساعة الماضية.

وخصصت وزارة الصحة عددا من المستشفيات لعلاج مصابي كورونا في محافظة الأقصر من بينها مستشفيات الأقصر العام، العديسات، والحميات.