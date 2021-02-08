توقيع بروتوكول تعاون بين «الإسكان» وشركة صينية لعمل أبراج بالعلمين

يشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون جديد، مع إحدى الشركات الصينية، وذلك لتنفيذ عدد من الأبراج، بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك تزامنا مع نشاط الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تنفيذ مشروعات تطويرية عدة، داخل المدن الجديدة، لتصبح مثال يحتذى به على مستوى العالم.

وقال وزير الإسكان، في تصريحات سابقة، إن مدينة العلمين الجديدة، ليست مدينة للأغنياء فقط، بل هناك 3500 وحدة سكنية، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، تنفذ في مدينة العلمين الجديدة، بجانب مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.

وأكد تنفيذ كافة مستويات الإسكان الاجتماعي في مدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن الحي اللاتيني والمنطقة التراثية على غرار القاهرة الخديوية.