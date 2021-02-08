15 بنكا تمنح العملاء أعلى فائدة على الشهادات بعد اجتماعات «الإليكو»

عُقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات لجان الإليكو في البنوك، وذلك عقب إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة، فى أولى اجتماعات العام 2021، وهو ما كان يتوقعه عدد كبير من الخبراء المصرفيين، حيث قرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.

وبحسب الخبير الاقتصادى بلال شعيب، فإن هناك عددًا من البنوك قررت هي الأخرى تثبيت الفائدة للشهادات ذات آجال 3 سنوات دون تغيير، والتي يصرف عائدها شهريًا، ما يساهم في إيجاد فرص لعدد كبير من المواطنين للإقبال على شراء تلك الشهادات، كونها أكبر وعاء ادخاري في هذه البنوك.

واضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن هناك حوالي ستة بنوك هي الأهلي ومصر والزراعي والمصرف المتحد والعقاري والمشرق والمصري لتنمية الصادرات تمنح عائدًا شهريًا بنسبة 11% سنويًا، بينما يقدم بنك القاهرة عائدًا نصف سنوي بفائدة 11.5% سنويًا، وكذلك بنك التعمير والإسكان يقدم عائدًا سنويًا 12% يصرف سنويًا.

وأشار «شعيب»، أن الأهلي المصري يطرح الشهادة (البلاتينية) 3 سنوات بسعر فائدة 11% سنويًا يقسم العائد ليصرف كل شهر، فيما يبيع بنك مصر شهادة (القمة) بسعر فائدة 11% سنويًا لدورية العائد الشهري، موضحًا أن البنك الزراعي يقدم شهادة (الحصاد) بسعر فائدة 11% سنويًا بعائد يصرف شهريا، اما بنك CIB، لديه شهادة بنسبة الفائدة 9.5% سنويًا للعائد الشهري، و9.75% سنويًا للعائد ربع سنوي، و10% نصف سنوي.

وأكد «شعيب»، أن بنك التعمير والإسكان، يقدم شهادة التعمير 3 سنوات بعائد سنوي يتراوح بين 10.75% لدورية العائد الشهري، و11% لدورية العائد ربع سنوي، و11.5% لدورية العائد نصف سنوي، و12% لدورية العائد السنوي، فيما يقدم المصرف المتحد، شهادة بسعر فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه بإمكان المواطنين الراغبين فى شراء الشهادات التوجه ايضا إلى البنك العقاري، الذى يطرح شهادة بنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا عائد ربع سنوي، اما البنك المصري لتنمية الصادرات، فلديه شهادة نسبة الفائدة 11% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.25% لدورية صرف العائد ربع سنوي.

وعن بنك القاهرة، قال «شعيب» إنه يطرح شهادة تتراوح نسبة الفائدة بها ما بين 10.75% سنويًا على دورية العائد الشهري، و11% سنويًا على دورية العائد ربع سنوي، و11.5% سنويًا على دورية العائد نصف سنوي، أما البنك العربي، يطرح نوعين من الشهادات، شهادة 3 سنوات بنسبة الفائدة 10% سنويًا يقسم العائد ليصرف العائد يوميًا، وايضا شهادة 3 سنوات متدرجة العائد (البلاتينية): نسبة الفائدة تتراوح بين 10.25% سنويًا في أول سنة ثم يصرف عائد 10% في السنة الثانية، و9.75% سنويًا في السنة الثالثة.

اما الموطنين كبار السن فلديهم الفرصة لشراء شهادات بنك ناصر، منها شهادة رد الجميل 3 سنوات (لكبار السن فوق 60 عاما)، ويبلغ العائد عليها 12% سنويًا يصرف العائد سنويًا، و11.25% للعائد الذي يصرف شهريًا، وشهادة رد الجميل عام واحد (لكبار السن فوق 60 عاما): 10.75% يصرف سنويًا، و10.25% يصرف شهريًا، وشهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11.5% سنويًا يصرف نهاية كل سنة و11% يصرف العائد شهريًا.

واوضح أن البنك العقاري، يطرح شهادة بنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا عائد ربع سنوي، فيما يثدم بنك المشرق مصر، تتراوح نسبة الفائدة 11% يقسم العائد ليصرف شهريًا، واخيرا بنك الاستثمار العربي، الذى يطرح شهادة تبلغ نسبة الفائدة 10.5% سنويًا للعائد الشهري، و10.6% سنويًا للعائد الربع سنوي.