5 ضوابط جديدة استعدادا لعودة مجموعات التقوية بالمدارس لمواجهة كورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعدادات النهائية لإعلان تفاصيل عقد امتحانات التيرم الأول وكيفية بداية الفصل الدراسي الثانى وعودة مجموعات التقوية بالمدارس، حيث سيعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير الجاري، جميع تفاصيل آليات عقد الامتحانات، وذلك بعد أن تم تأجيلها بسبب ذروة كورونا.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا للمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الأسبوع الماضى تطالبهم بالاستعدادات النهائية لامتحانات النقل لجميع الصفوف بمختلف مراحل التعليم وامتحانات الشهادة الإعدادية، والعمل على تجهيز المدارس وإنهاء الصيانات البسيطة والعاجلة، وتعقيم وتطهير المدارس، للوقاية من كورونا، علاوة على تعقيم جميع المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، وذلك لرفع حالة الاستعدادات القصوى حال اتخذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوم الأحد المقبل، قرارا بعودة الطلاب للمدارس، للامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثانى.

وحددت وزارة التربية والتعليم، أوجه توزيع حصيلة مجموعات التقوية على أن تكون 75% من قيمتها لصالح المعلم، و25% موزعة على نقابة المهن التعليمية بقيمة 5%، وصناديق الرعاية الإجتماعية للمعلمين بقيمة 5%، وعدة أوجه أخرى.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد على عدم السماح بعودة الدروس الخصوصية مرة آخرى، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل عملها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية بمختلف محافظات الجمهورية، موضحا أن مجموعات التقوية بالمدارس هى البديل الشرعي للدروس الخصوصية.

وأشار شوقي، لـ«الوطن»، إلى أن فكرة تشكيل ضبطية قضائية لمحاربة السناتر، ليس دور وزارة التربية والتعليم، وأنّها أمر مستبعد تماما بالنسبة للوزارة، مؤكدا أنّ الوعي أكبر محارب لظاهرة الدروس الخصوصية، وأنّ مجموعات التقوية اختيارية وليست إجبارية، ولن يجبر أي تلميذ على حضور مجموعات التقوية.

وترصد «الوطن» 5 ضوابط جديدة استعدادا لعودة مجموعات التقوية فى المدارس لمواجهة كورونا وهى كالتالى..

1- تخفيض أعداد الطلاب داخل المجموعة الواحدة إلى 20 طالبا بحد أقصى لتحقيق التباعد الجسدى والإجتماعى للحد من كورونا.

2- تعقيم وتطهير المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب أثناء مجموعات التقوية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

3- قياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل السماح لهم بحضور مجموعات التقوية.

4- إلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية وعدم نزعها طوال الشرح داخل مجموعات التقوية، للحفاظ على سلامتهم من خطر كورونا.

5- تعقيم وتطهير دورات المياه.