تعرف على المستندات المطلوبة لرهن منشآت «الإسكان» بالمدن الجديدة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من قطع الأراضى والوحدات السكنية، التى تختلف فى المساحة والأسعار، ولكنها فى أحيان عدة تتشابه من حيث شروط وخطوات الحجز، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وهناك أسئلة عدة، تبادر إلى أذهان المواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية، ضمن طرح وزارة الإسكان والمرافق.

ومن ضمن تلك الأسئلة، سؤال حول إمكانية تقديم طلب رهن منشآت «الإسكان» بالمدن الجديدة.

وأجابت الصفحة الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية، على الموقع الإلكترونى، على هذا السؤال، ضمن أسئلة عدة، تقدمها من خلال خدمة العملاء الكترونيا.

المستندات المطلوبة لرهن المنشآت بالمدن الجديدة

هناك عدد من المستندات المطلوبة، لكى يتمكن العميل من تقديم طلب رهن المنشآة المخصصة له داخل المدن الجديدة، وذلك وفقا للصفحة الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية، وتتمثل فى:

1- صورة من عقد التسجيل (فى حالة الصناعى).

2- موافقة الجمعية العامة الغير عادية فى حالة الشركات المساهمة (فى حالة الصناعى).

3- صورة من بطاقة الرقم القومى.

4- صورة رخصة المبانى.

5- صورة محضر الاستلام.

على أن يتم البت فى الطلب عقب معاينة "الإسكان".

المصاريف الإدارية للطلب

حددت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، قيمة المصاريف الإدارية لخدمة طلب الرهن، وقيمتها 50 جنيها.

وحددت الوزارة شروطا معينة كأساس للحصول على الأراضى والوحدات السكنية التى تطرحها داخل المدن الجديدة، بالإضافة إلى تحديد نظام سداد معين، ينقسم إلى أقساط سنوية متساوية، تبلغ 3 أقساط سنوية، بنظام التمويل العقاري، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

تتمثل طريقة حجز أراضي ووحدات الإسكان التى تطرحها فى عدد من المدن الجديدة، في الحجز عن طريق شراء كراسة الشروط من بنك التعمير والإسكان، ثم تقدم مرة أخرى بعد ملء البيانات، وسداد مقدم جدية الحجز.