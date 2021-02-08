مصادر: هجرة 7 آلاف طبيب بعد جائحة كورونا.. والنقابة: ملف خطير

أكدت مصادر مطلعة داخل نقابة الأطباء، أن عدد الأطباء الذين هاجروا خارج البلاد وصل إلى 7000 طبيب حتى الآن، موضحة أن ارتفاع حصيلة الأطباء الذين هاجروا بسبب جائحة كورونا خلال العام الماضي.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن معظم الأطباء من فئة الشباب، منهم من سافر إلى دول الخليج ومجموعة أخرى سافرت إلى أوروبا وأمريكا، لاسيما بعد فتح أمريكا المجال لاستقبالهم، موضحة أن النقابة تدرس الأمر للوقوف على أسباب هجرة الأطباء ومعالجتها حتى لا يحدث عجزًا بالمستشفيات.

قنبلة تهدد النظام الصحي في مصر

ومن جانبه، صرح الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، أن ملف هجرة الأطباء للخارج يعد من أهم الملفات على الإطلاق والتي ينتوي مجلس النقابة لفتحها، مع أطباء لجنة الصحة بالبرلمان ومجلس الشيوخ، مؤكدًا أنها تعتبر قنبلة تهدد النظام الصحي في مصر، داعيًا إلى ضرورة الوقوف على أسبابها وتقديم الحلول لها وليس من بينها زيادة عدد كليات الطب.

ضعف الأجور والاعتداءات المتكررة

وأوضح، أن أسباب هجرة الأطباء تتمثل في ضعف الأجور وصعوبة توافر فرص الدراسات العليا، والاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية بالمستشفيات، مشيرا إلى أن هناك مشاكل أخطر يمكن للدولة أن تحلها وتكمن في عدم صدور قانون المسئولية الطبية، وعدم حماية المستشفيات والمنشآت الصحية حتى الوقت الراهن وما زالت ظاهرة التعدي على الأطباء أثناء عملهم موجودة.

واستطرد، أن هجرة الأطباء للخارج، لم يؤثر على تقديم الخدمات في جائحة ولم تحدث أزمة حتى الآن في جائحة كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه الأمور بحسم على الأقل، متابعا: «لو لم نستطع علاج أسباب الهجرة، لابد من النظر في قانون المسئولية الطبية، فجميع دول العالم اليوم حتى دول الخليج ومنها قانون الإمارات أنه عند حدوث مشكلة يحاكم بقانون خاص وليس بقانون العقوبات وبأحكام التعويضات وليس السجن».