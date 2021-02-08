تحرير 17 محضرا لمنشآت غذائية ومحال برأس البر.. وإعدام 275 كيس مقرمشات

شنت أقسام البيئة والرخص والمحال والإشغالات بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بإشراف اللواء حسين لبيب، حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مكتب تموين رأس البر ومكتب الصحة ومديرية الطب البيطري للمرور على الأسواق ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين غش تجاري، وضبط كميات من الدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، طبقا لتقرير الطب البيطري، و8 محاضر شهادة صحية و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع، ومحضر لمخالفة اشتراطات النظافة، ومحضر نقص وزن للخبز البلدي المدعم.

هذا وقامت الحملة بإعدام 275 كيس من المقرمشات ولترين لبن لانتهاء صلاحيتهم بالإضافة لسحب 11 عينة من عدد من محلات السوبر ماركت والحلويات، وإرسالها للفحص بالمعامل المشتركة بدمياط.

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقام قطاع النظافة بأعمال رفع المخلفات والقمامة وكنس الرمال وذلك بكافة مناطق المدينة في الفترة الصباحية، ضمن سلسلة الحملات اليومية التي تشنها الوحدة في إطار خطة العمل لرفع مستوى النظافة برأس البر.

كما قام قسم الحدائق بأعمال «تعقيل» نباتات الزينة بمشتل 51 الخاص بالوحدة، وذلك تمهيدًا لاستخدامها في رفع كفاءة الحدائق العامة بمدينة رأس البر، و هو ما يأتي في إطار اهتمام الوحدة برفع كفاءة المساحات الخضراء وتطوير الشوارع بجميع مناطق المدينة.